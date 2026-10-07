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Путин в состоянии полного отчаяния начинает двойной террор Украины: эксперт раскрыл худший сценарий

По словам эксперта, Кремль одновременно пытается истощать украинский тыл и продвигать тезисы о необходимости уступок.

7 октября 2026, 15:25
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Клименко Елена








Россия продолжит массированные удары по Украине, поскольку не демонстрирует серьезные успехи на поле боя и пытается компенсировать это террором по украинскому тылу. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным воздействиям Дмитрий Жмайло считает , что Москва одновременно использует военные атаки и информационно-психологическое давление.

Путин в состоянии полного отчаяния начинает двойной террор Украины: эксперт раскрыл худший сценарий

Фото: из открытых источников

По его словам, у российских войск нет значительных тактических результатов на фронте, поэтому делают ставку на удары по гражданской и критической инфраструктуре. Параллельно Кремль пытается убедить украинцев, что существует простой путь к быстрому завершению войны.

"Это продолжение классического террора. Российская Федерация будет это продолжать, потому что у них фактически нет каких-либо крупных достижений на линии боевого столкновения. То продвижение, которое сейчас есть, очень локальное и точечное", — отметил Жмайло.

Эксперт обратил внимание, что Москва пытается действовать сразу в двух плоскостях. Пока армия РФ наносит удары, российские информационные кампании продвигают тезисы о необходимости уступок и переговоров на условиях, выгодных Кремлю.  

"Комплекс состоит в том, что с одной стороны наносятся удары, а с другой проводятся информационно-психологические операции о том, что можно остановить войну, что есть та волшебная кнопка, которая может прекратить весь этот ужас. И даже среди украинского политикума появляются тезисы, которые это подпитывают", — объяснил он.

В то же время, Жмайло отмечает, что украинская система ПВО, несмотря на проблемы с запасами боеприпасов, продолжает демонстрировать результат. По его мнению, это свидетельствует о необходимости не уменьшать, а увеличивать поддержку Украины.  

"Несмотря на все сложности с нашим обеспечением Украина демонстрирует сильные стороны своей противовоздушной защиты и однозначно требует большего финансирования. Путин не смог переломить нас на фронте, поэтому сейчас Россия пытается сломить нас с тыла", — подчеркнул Жмайло.

Портал "Комментарии" уже писал , что находящаяся под санкциями США вероятная дочь российского президента Владимира Путина Екатерина Тихонова в 2024 году стала соавторкой научной работы, перевод которой опубликовало американское издательство Allerton Press. На это обратили внимание журналисты издания "Вот Да".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TB_3GMPzokE
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