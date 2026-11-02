Путин в шаге от страшной катастрофы: какое громкое обещание Трампа стала шокирующим провалом диктатора

Министерство обороны России планирует изменить порядок выплат зарплат военнослужащим и перенести декабрьские начисления на январь следующего года. Такой шаг связывается с ростом бюджетного дефицита и необходимостью сбалансировать государственные финансы на фоне огромных расходов на войну против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно проекту приказа Минобороны РФ, начиная с 2026 года зарплату за декабрь будут выплачивать с 11 по 21 января. Ранее военные должны получать эти средства до завершения календарного года. Подобная практика действовала еще в советское время.

В то же время нововведение не будет касаться военнослужащих, вовлеченных в боевые действия против Украины. Им и дальше планируют перечислять декабрьские выплаты до 25 декабря.

Перенос выплат позволит российским властям отложить часть значительных бюджетных расходов на следующий финансовый период. В конце года государственные расходы традиционно растут, а во время войны нагрузка на бюджет стала еще больше.

По прогнозам, в 2026 году расходы российского государства превысят первоначальный план примерно на 10% и составят 48,5 трлн рублей, или около 602 млрд долларов. Дефицит бюджета может достичь 7,3 трлн рублей – 3,2% ВВП. Для сравнения, в сентябре он оценивался примерно в 2,2%.

Основной причиной ухудшения бюджетной ситуации называют рост военных расходов. В то же время, бюджетные планы на следующие три года свидетельствуют, что Москва не собирается существенно сокращать финансирование армии. На выплаты личному составу планируется направлять от 9 до 10,4% общих расходов на национальную оборону.

Кроме того, в сентябре Владимир Путин увеличил штатную численность российских вооруженных сил до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения установленная численность армии возросла более чем на полмиллиона человек.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что первые из 500 американских ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для украинских систем Patriot могут поступить только в четвертом квартале 2030 года.