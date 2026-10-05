Путин в агонии приказал поставить Украину на колени: раскрыта страшная тактика Москвы

Ужесточение российских ударов по украинским городам, атаки на гражданскую инфраструктуру и давление на иностранных дипломатов могут свидетельствовать о серьезном кризисе в России. Такую оценку высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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По его мнению, Москва все чаще демонстрирует не силу, а попытки компенсировать проблемы террором и запугиванием. Огрызко обратил внимание на удары по гражданским объектам, мостам и другим целям, которые, по его оценке, не дают России стратегического преимущества.

"То, что касается России, по моему мнению, дорогие друзья, это агония. Это то, что демонстрирует последний этап, последнюю фазу того, что там уже не знают, как отвечать. Вот бьют по академии наук, бьют по мостам, бьют по школам. Вот то, что сейчас делает Российская Федерация. Это, с другой стороны, факт кризиса, факт агонии", – заявил дипломат.

Отдельно Огрызко связывает активизацию российского террора с сообщениями о дальнейшем усилении украинских дальнобойных возможностей. По его словам, в Кремле могут отдавать себе отчет, что ситуация постепенно меняется не в пользу России.

"Эти последние сообщения о короткой баллистике, а дальше прозвучали сообщения о том, что и долгое у нас появится где-то в пределах месяца-полтора. Это значит, что в Москве понимают: развязка вот-вот не за горами", — подчеркнул Огрызко.

В то же время дипломат считает, что в ближайшие два-три месяца Кремль попытается использовать для психологического давления на Украину. Речь идет, в частности, об ударах по городам, запугивании украинцев и дипломатических представительств.

"Ключевой замысел в Москве – за эти два-три месяца, пока по Москве и по России не полетело так, что там мало что останется, сломать нас. С террором, запугиваниями, запугиваниями иностранных посольств, террором против украинского населения, террором против украинских городов и так далее", — отметил дипломат.

Огрызко предполагает, что таким способом Россия стремится добиться в Украине усталости и готовности согласиться на невыгодные договоренности. В то же время он призвал не ориентироваться на выступающие за капитуляцию политические силы. По его мнению, главная задача Украины — не поддаваться попыткам Кремля навязать страх как основу для принятия политических решений.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Москве состоялась акция протеста под названием "Против царя", приуроченная к годовщине событий октября 1993 года. Участники выступали за честные выборы, власть народа и критиковали фактическую монополию "Единой России". После протестных возгласов российские силовики задержали около 60 человек.