Путин уже загнал Россию в небывалую ловушку: эксперт ошеломил заявлением о новой угрозе для Кремля



















Российские власти все сильнее зависят от военных расходов, что создает дополнительное давление на бюджет, гражданскую промышленность и экономику регионов. В то же время, нынешняя Россия не повторяет Советский Союз один в один, поэтому возможный сценарий ее кризиса может существенно отличаться от событий 1991 года. Об этом заявил политолог Владимир Цыбулько.

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По его словам, аналогия между политикой Владимира Путина и экономической моделью позднего СССР имеет основания, но ее не стоит упрощать до формулы "военные расходы – экономический кризис – распад государства".

"Путин действительно повторяет экономическую ошибку Брежнева, но Россия не повторяет Советский Союз. СССР развалился не потому, что кончились деньги. Он развалился тогда, когда ослаблен центр был больше, чем мог удерживать политическое соглашение между республиками", — отметил Цыбулько.

Политолог обратил внимание на принципиальное отличие современной РФ от СССР. Россия имеет рыночную экономику, продовольственную и энергетическую автономность, но в то же время значительно зависит от внешних технологий и торговых партнеров.

Война, по его словам, постепенно уносит ресурсы, которые могли бы использоваться для развития гражданской экономики. Значительные расходы по вооружению не означают соответствующего увеличения производительного капитала страны.

"Проблема не только в том, сколько процентов ВВП тратится на армию, а в том, какие ресурсы она высасывает из остальной экономики. Военный сектор может демонстрировать безумное производство танков, ракет и дронов, но это не означает увеличения будущего производительного капитала страны", – пояснил Цыбулько.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия пытается не только наносить удары по украинским городам и инфраструктуре, но и создать условия для ослабления международной финансовой поддержки Украины. Такую оценку высказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.