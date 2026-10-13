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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что Украина и Россия согласились на энергетическое перемирие и даже объявил о его начале. И хотя стороны не знали о таких договоренностях, Украина подтвердила готовность не бить по российским НПЗ. Россия же только через день после объявления такого перемирия обстреляла 6 энергообъектов в Украине.
Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ Кирилл Сазонов убежден, что после срыва энергетического перемирия российской стороной позиция президента США Дональда Трампа стала хуже и слабее.
Сазонов объяснил, что Путин проигнорировал предложение Трампа об энергетическом перемирии, а Трамп заявил о нем как факт. При этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал о нарушении Россией перемирия на Fox News. Он отметил, что Украина еще готова к энергетическому перемирию, которое предлагает США, отметив, что после заявления Трампа не атаковали НПЗ в РФ.
Сазонов подчеркнул, что Украина предлагает Трампу крепкий долгосрочный союз, поддержку и дружбу, а Путин просто подставляет лидера США и публично игнорирует его инициативу. Однако, резюмировал военный, Трампу придется выбирать, и желательно, чтобы этот выбор был публичным и ярким.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп требует от Украины.