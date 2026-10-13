Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что Украина и Россия согласились на энергетическое перемирие и даже объявил о его начале. И хотя стороны не знали о таких договоренностях, Украина подтвердила готовность не бить по российским НПЗ. Россия же только через день после объявления такого перемирия обстреляла 6 энергообъектов в Украине.

Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ Кирилл Сазонов убежден, что после срыва энергетического перемирия российской стороной позиция президента США Дональда Трампа стала хуже и слабее.

"Все видели, что его можно публично, практически безнаказанно проигнорировать, пренебречь его упорной просьбой. Для лидера мирового государства это, конечно, очень плохо. За сутки российские оккупанты нанесли удары по шести энергообъектам на территории Украины. То есть шесть раз громко встали и прокричали: "Трамп, пошел ты!" Обидно. Извините, уважаемые американцы, но это выглядело именно так. Вашего президента послали за день шесть раз безнаказанно”, – отметил военный.

Сазонов объяснил, что Путин проигнорировал предложение Трампа об энергетическом перемирии, а Трамп заявил о нем как факт. При этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал о нарушении Россией перемирия на Fox News. Он отметил, что Украина еще готова к энергетическому перемирию, которое предлагает США, отметив, что после заявления Трампа не атаковали НПЗ в РФ.

"По моему мнению, идеально сыграл Зеленский в этом случае, проявив уважение, сказав: "Мы Трампу верим, мы Трампу слушаем". Дональд Фредович сказал перемирие, значит перемирие. И мы не стреляем. Но Путин плевать хотел на все слова вашего президента, дорогие американцы, и об этом стоит задуматься", — подчеркнул военный.

Сазонов подчеркнул, что Украина предлагает Трампу крепкий долгосрочный союз, поддержку и дружбу, а Путин просто подставляет лидера США и публично игнорирует его инициативу. Однако, резюмировал военный, Трампу придется выбирать, и желательно, чтобы этот выбор был публичным и ярким.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп требует от Украины.



