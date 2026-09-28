Путин уже прямым текстом требует полной капитуляции Украины: раскрыта шокирующая цель нового террора РФ



















Россия расширяет список объектов для ударов по Украине и все больше внимания уделяет цифровой инфраструктуре. Под атаками оказались дата-центры и оборудование интернет-провайдеров. Президент Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что РФ проводит отдельную операцию против украинских дата-центров и инфраструктуры связи, пытаясь оставить граждан без Интернета и цифровых сервисов. Политолог Николай Давыдюк считает , что Украине нужно максимально защитить накопленные цифровые данные и создавать резервные копии за пределами страны.

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По его словам, это касается не только государственных реестров, но и массивов информации, используемых в военных технологиях и системах искусственного интеллекта.

"Нам нужно сохранить наши данные. Нам нужно все оцифрованное — от культуры, картин, искусства до реальных данных, которые нам сегодня нужны для войны. Данные наших информационных ресурсов, коммуникаций, многое другое", — сказал Давидюк.

Эксперт подчеркнул, что Украина уже использует резервирование критически важной информации в защищенных облачных зарубежных сервисах. Это позволит сохранить доступ к данным даже в случае повреждения отдельных украинских дата-центров.

В то же время Давыдюк связывает удары по цифровой инфраструктуре с более широкой стратегией давления на украинскую экономику. По его мнению, Кремль пытается избивать по гражданским объектам, чтобы создавать проблемы для повседневной жизни населения.

"Это не просто так эти истории. Они просто требуют капитуляции из-за уничтожения нашей экономики. И когда на Западе думают, что здесь сейчас война остается в том же состоянии — нет, война подорожала", — заявил политолог.

По его словам, атаки на дата-центры могут являться лишь одним из направлений российской кампании. Москва одновременно наносит удары по энергетике, заправкам, предприятиям и другим объектам, пытаясь ухудшить условия жизни в тылу.

"Россия, кроме бьющего по гражданским объектам, сейчас просто каждый день поднимает ставки. И фактически все, что сейчас происходит, особенно в Киеве как одном из главных тыловых городов, — это ретрансляция будущих событий", — отметил Давидюк.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинские удары по Москве сами по себе не заставят Владимира Путина прекратить войну против Украины. В то же время это, по мнению журналиста Виталия Портникова, не означает, что Киев должен отказаться от ответных ударов по территории России.