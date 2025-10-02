logo

Путин уже подготовил скрытый план для союзников Киева: озвучена срочная оговорка
Путин уже подготовил скрытый план для союзников Киева: озвучена срочная оговорка

Зеленский разоблачил намерения Путина посеять раздор в Европе и призвал к единству, введению "стены дронов" и усилению санкционного давления на Россию.

2 октября 2025, 13:15
Автор:
Клименко Елена

Во время своего выступления на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества, который состоялся в Копенгагене, президент Украины Владимир Зеленский отметил угрожающие намерения России – разъединить европейские государства и ослабить их способность к совместному противодействию.

Путин уже подготовил скрытый план для союзников Киева: озвучена срочная оговорка

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, Кремль пытается искусственно создать противоречия между странами ЕС, разрушить единство и сорвать координацию важных решений.

"Россияне хотят расколоть Европу. Но наша задача — действовать противоположно их ожиданиям. Только общая, сильная позиция способна дать результат", — подчеркнул Зеленский.

Он призвал европейских лидеров не медлить с инициативами в области безопасности и обороны. Одним из ключевых направлений должно стать создание так называемой "стены дронов" — современной системы противовоздушной обороны для всего континента. По его словам, находящиеся в Дании украинские военные уже делятся практическим опытом по уничтожению враждебных БПЛА. Это может стать основой для европейского зодчества защиты от беспилотных угроз.

Президент также предложил интегрировать эти меры в программу PURL, которая укрепляет трансатлантическое оборонное партнерство между США и ЕС. По его убеждению, в условиях новой фазы гибридной войны России против Запада нужны не только оборонительные системы, но и быстрые силы реагирования, способные мгновенно действовать в случае новых атак.

Зеленский также призвал к дальнейшему усилению санкционного давления на РФ, подчеркнув: только решительное единство и активные действия со стороны Европы смогут сдержать агрессора.

Как уже писали "Комментарии", Украина не может отказаться от идеи уничтожения незаконно построенного Керченского моста, считает военный эксперт Михаил Жирохов.

 



