Путин уже неделю готовит что-то крайне опасное: украинцев предупредили о новой небывалой эскалации в войне

Относительное затишье между российскими воздушными атаками вовсе не означает, что угроза для Украины снизилась. Напротив, противник может использовать паузу для накопления ударных средств и подготовки новой масштабной атаки. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

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По его словам, организация серьезного массированного удара требует определенного времени. Российским военным необходимо определить потенциальные цели, разработать маршруты для ракет и дронов, а также собрать достаточное количество средств поражения.

"Серьезная атака готовится минимум неделю. То есть, если мы видим определенную паузу, это еще не означает, что россияне отказались от ударов. Они могут в этот момент накапливать необходимое количество дронов, ракет и других средств, чтобы потом применить их одновременно", — объяснил Свитан.

Эксперт считает, что Россия и дальше будет делать ставку на массированное применение относительно дешевых средств поражения. Такая тактика позволяет создавать погрузку на украинскую противовоздушную оборону и заставлять ее тратить дорогие ракеты-перехватчики.

На этом фоне Украине нужно развивать дополнительные средства борьбы с воздушными целями. В частности, Свитан обратил внимание на автоматизированные пулеметные турели с искусственным интеллектом. Они могут быть эффективны против низколетающих дронов, однако не способны полностью заменить традиционные системы ПВО.

"Такие автоматизированные системы следует рассматривать именно как один из уровней многослойной противовоздушной обороны. Они могут прикрывать важные объекты, работать по низколетающим целям и тем самым сбавлять нагрузку на другие средства ПВО", — отметил военный эксперт.

В то же время Свитан прогнозирует более активное развитие украинских дронов-перехватчиков. По его словам, такие аппараты могут стать важным элементом защиты от более медленных воздушных целей.

"Дроны-перехватчики могут дополнить нашу систему ПВО. Особенно там, где речь идет о борьбе с относительно медленными целями, которые можно обнаружить и уничтожить без использования дорогостоящих зенитных ракет", — добавил Свитан.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия продолжает озвучивать максималистские требования по завершению войны, поэтому потенциальное мирное соглашение может оказаться чрезвычайно сложным для Украины.