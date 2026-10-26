Путин уже не сможет отступить: какие ожидания украинцев в войне окажутся тщетными

Украинские эксперты и бизнесмены связывают перспективы завершения войны с уходом Владимира Путина от власти, а некоторые даже с его смертью. Однако действительно ли смена руководителя Кремля принесет мир Украине и сколько еще российский лидер может вести войну — искусственный интеллект оценил возможные сценарии.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT отмечает, что даже смерть Путина не будет означать автоматическое завершение войны: его преемник может продолжить агрессию, ведь российская система способна сохранить ту же политику. Конституционно Путин может оставаться президентом до 2036 года, если снова будет баллотироваться и победит.

Ослабить режим могут экономические проблемы, конфликты среди элит и последствия затяжной войны, однако, не гарантируют его быстрого краха. По оценке ChatGPT, Путин способен воевать еще годами, сохраняя ресурсы и контроль над системой. Поэтому Украине важно добиваться условий, при которых агрессия станет для России слишком дорогой, а у перемирия будут реальные гарантии безопасности.

Чат-бот Gemini считает, что война стала для Путина личным историческим проектом, от которого ему тяжело отступить. Конституционные изменения позволяют ему оставаться у власти до 2036 года, а биологически и физически он, по оценке чат-бота, может править еще 5-10 лет или дольше.

В то же время будущее режима зависит от ресурсов России, лояльности элит и контроля над обществом. Экономический крах, дефицит оружия или серьезные поражения на фронте могут спровоцировать кризис раньше. Однако Gemini предостерегает от ожидания скорого завершения войны и призывает готовиться к продолжительной обороне.

Чат-бот Grok также называет 2036 год конституционным пределом возможного пребывания Путина у власти. По оценке чат-бота, он может править еще 5-10 лет, если не произойдет серьезных проблем со здоровьем или внутреннего излома системы.

Grok отмечает, что четкого наследника нет, а система в значительной степени построена вокруг одного человека. Пока Путин сохраняет власть, война может оставаться для него вопросом личного выживания. Поэтому рассчитывать только на его уход – изнурительная стратегия: давление на Россию нужно усиливать уже сейчас.

В итоге все три чата-боты сходятся на том, что смена власти в Кремле не гарантирует быстрого мира, а российская агрессия может длиться годами. В то же время ChatGPT акцентирует внимание на гарантиях безопасности для Украины, Gemini — на возможном кризисе режима из-за истощения ресурсов, а Grok — на персонализированной системе власти и необходимости усиливать давление на Россию. Оценки продолжительности правления Путина примерно совпадают, но остаются прогнозами, а не установленными фактами.

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