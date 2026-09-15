Путин уже не может этого скрыть: какой самый большой страх главы Кремля

Лидер РФ Владимир Путин на днях жестко заявил, что у Европы есть два пути – либо мир, либо война. Фактически он говорил о прекращении военной помощи Украине.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что в информационном поле сейчас появляется все, что триггерит Путина.

"Все, что сейчас ему мешает, все на что он реагирует в негативе, он сейчас вываливает это все в информационный поток. В его риторике это все слышно. И вот то, чего он боится и очень боится, он боится поддержки Украины Европой. Причем не просто боится, он это уже чувствует на своей шкуре. Причем, это уже ближе и ближе”, — заметил Свитан.

По его словам, часть средств, которые использует Украина по российской территории, действительно производятся, в том числе, и в Европе. К тому же, уточнил, что большая часть таких и оплачивается Европой.

" "И это сегодня очень тяжело для российской экономики, для российских, лично для Путина, потому что под ним начинает качаться кресло. Уже реально качается, потому что там стопроцентный авторитарный механизм управления. Он дает сбои, он все-таки опирается на олигархическую силовую структуру, а они уже начинают видеть, что царь не настоящий, не туда плывущий”, — объяснил Свитан.

По словам эксперта, Путин пытается сейчас в информационном потоке надавить в режиме ИПСО на принятие решений Европе посредством Украины. Фактически, объяснил Свитан, он пугает Европу, угрожает. А Европа, между тем, серьезно готовится к войне, подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты в Киеве Путин откровенно боится обстреливать.