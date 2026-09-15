Путин уже не может этого скрыть: какой самый большой страх главы Кремля

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Кречмаровская Наталия
Лидер РФ Владимир Путин на днях жестко заявил, что у Европы есть два пути – либо мир, либо война. Фактически он говорил о прекращении военной помощи Украине.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что в информационном поле сейчас появляется все, что триггерит Путина.
По его словам, часть средств, которые использует Украина по российской территории, действительно производятся, в том числе, и в Европе. К тому же, уточнил, что большая часть таких и оплачивается Европой.
По словам эксперта, Путин пытается сейчас в информационном потоке надавить в режиме ИПСО на принятие решений Европе посредством Украины. Фактически, объяснил Свитан, он пугает Европу, угрожает. А Европа, между тем, серьезно готовится к войне, подытожил эксперт.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты в Киеве Путин откровенно боится обстреливать.