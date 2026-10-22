Путин уже был готов пойти на мир: президент Чехии рассказал, кто сорвал мирный процесс

Президент Чехии Петр Павел заявил, что решение Дональда Трампа об отмене санкционных ограничений, связанных с российским дизельным топливом, стало ошибкой и могло отдалить перспективу перемирия в Украине. Об этом он рассказал в интервью Axel Springer Global Reporters Network, в которую входит Politico.

Петр Павел. Фото: из открытых источников

По словам чешского лидера, согласованные ограничения США и европейских стран против российской нефти, олигархов и промышленности поставили Москву в сложное положение. Однако договоренность о поставках значительных объемов российского дизельного топлива на американский рынок дала Кремлю возможность ослабить давление.

"Россия использует этот импульс, чтобы выйти из-под давления", — заявил Павел.

Он считает, что решение Вашингтона может укрепить уверенность российского руководства в возможности договориться напрямую с США, не учитывая интересы Украины и европейских государств.

В Белом доме ранее заявляли, что Трамп добился договоренности ради увеличения предложения дизельного топлива на мировом рынке и снижения цен. При этом Павел подчеркнул, что пока не готов называть действия американской администрации предательством союзников, хотя считает их противоречащими европейским интересам.

Чешский президент также выступил в защиту Владимира Зеленского, отметив, что именно Украина стала жертвой российской агрессии. По его словам, Киев не нападал на Россию и не угрожал ей.

Павел предположил, что Трамп рассматривает отношения с Москвой преимущественно через призму экономических интересов США, а не противостояния демократии и авторитаризма. Такая позиция, по его оценке, создает для Кремля надежду на заключение соглашений с Вашингтоном на собственных условиях.

В то же время чешский лидер не исключил, что в будущем европейские страны смогут возобновить обычные торговые отношения с Россией. Но для этого, подчеркнул он, Москва должна начать уважать суверенитет и границы других государств.

Павел убежден: пока Россия не изменила свое поведение, ослабление санкционного давления рискует не приблизить мир, а предоставить Кремлю дополнительные возможности продолжать войну.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине после разговора с Путиным.



