Геополитическая ситуация вокруг войны в Украине остается очень напряженной, а дипломатические маневры дипломатов и мировых лидеров все чаще свидетельствуют о приближении нового кулуарного или официального этапа консультаций. На фоне активных изнурительных боевых действий и геополитических сдвигов в лагере партнеров Москва стремится использовать любое затишье или переговорную паузу для навязывания собственных правил игры. Российское руководство делает ставку на истощение ресурсов Украины и усталость международного сообщества от затяжной войны. Учитывая это, возникает ключевой вопрос: готовит ли Владимир Путин очередной жесткий ультиматум Украины накануне нового раунда международных переговоров? Портал "Комментарии" узнавал мнения искусственного интеллекта по этому поводу.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT убежден, что если Кремль решит выдвинуть Украине новый ультиматум, его основными требованиями могут стать территориальные уступки, сокращение военных возможностей и ограничение в выборе будущих партнеров безопасности. Москва может попытаться представить выполнение таких условий, как обязательную предпосылку завершения боевых действий. Однако нет подтверждений, что Россия уже подготовила конкретный перечень новых требований. Многое будет зависеть от хода переговоров и того, насколько упорно Кремль будет отстаивать собственные интересы.

В то же время, возможности Путина диктовать условия не безграничны, ведь война нуждается в значительных ресурсах, а украинская оборона, поддержка партнеров и потери России влияют на расчеты Кремля. Поэтому результат переговоров будет зависеть и от возможности Украины и союзников последовательно защищать свои интересы.

Чат-бот Gemini считает, что переговоры между воюющими странами обычно являются попыткой достичь политических договоренностей на выгодных для себя условиях. Однако Москва может использовать дипломатический процесс в качестве дополнительного инструмента давления на Украину. Поэтому перед новым раундом встреч Кремль потенциально способен предъявить ряд требований, предъявляемых как необходимые шаги для завершения войны. Среди них могут быть вопросы контроля за оккупированными территориями и попытки добиться признания нынешней линии фронта основой будущего урегулирования. Кроме того, Россия может снова поднять вопрос невступления Украины в НАТО или других ограничений в сфере безопасности.

Еще одним предметом торга может стать санкционная политика Запада. Москва заинтересована в ослаблении экономического давления, поэтому может попытаться увязать его с выполнением будущих договоренностей. В то же время, жесткие требования Кремля не обязательно приведут к компромиссу: наоборот, они могут усложнить переговоры и удалить перспективу мира.

Чат-бот Copilot утверждает, что Кремль не отказался от своих стратегических планов по Украине, а лишь меняет риторику в соответствии с ситуацией на фронте и международными обстоятельствами. Перед возможными новыми переговорами Москва может попытаться предъявить максималистские требования, направленные на закрепление территориальных достижений и усиление влияния на будущее Украины. В частности, Россия может настаивать на признании контроля над оккупированными территориями и требовать отвода украинских войск из частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые она считает своими. Однако такие потенциальные требования не следует воспринимать как подтвержденный список условий нового ультиматума.

Другим возможным направлением давления могут стать требования по отказу Украины от вступления в НАТО, ограничению численности ВСУ и недопущению размещения иностранных военных контингентов. Кроме того, Москва может поднимать вопрос ослабления санкций и разблокирования замороженных российских активов. Тактика выдвижения жестких условий способна усилить давление на Киев и его западных партнеров, но затрудняет достижение компромисса.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что Россия может использовать переговорный процесс для выдвижения жестких требований, которые Кремль будет представлять необходимые условия завершения войны. Среди потенциальных претензий Москвы – контроль над оккупированными территориями, ограничение евроатлантического курса Украины и ослабление международных санкций. В то же время, результаты дипломатических контактов будут зависеть не только от позиций сторон за столом переговоров, но и от ситуации на фронте и готовности международных партнеров продолжать поддержку Киева. Даже начало нового диалога не гарантирует быстрое урегулирование, ведь интересы Украины и России остаются существенно отличными, а поиск приемлемого компромисса потребует сложных договоренностей.

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