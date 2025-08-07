Путин удачно использовал слабости Трампа: раскрыт настоящий замысел РФ по отношению к США

Российский правитель Владимир Путин снова использовал слабые места президента США Дональда Трампа, словно "поманив его пальцем" на личную встречу. Впрочем, по мнению политического аналитика Владимира Горбача, это вряд ли приведет к любым изменениям в курсе Кремля по Западу.

" Как и ожидалось, Путин снова сыграл на слабостях Трампа, поманив его пальцем на личную встречу. И Трамп с радостью схватился за этот жест", — написал эксперт.

Горбач добавил, что это не удивительно, ведь Трамп стремится провести переговоры с Путиным до встречи российского президента с китайским лидером Си Цзиньпином, запланированной на 1-4 сентября в Пекине.

Аналитик подчеркнул, что Трамп хочет быть первым после Си, однако этого не произойдет.

"Но этого не произойдет. Это можно сказать наверняка. Для изменения курса Кремля на Запад нужны хотя бы какие-то предпосылки, которых при Путине нет и не будет. Китай не позволит РФ совершить такой поворот. А существование Украины само по себе исключает такие предпосылки. Что уж говорить о возможной встрече Трампа и Путина с Зеленским…" Путина с Зеленским…

Напомним, что в Белом доме сообщили об инициативе со стороны России во время визита спецпосланника президента США Стива Виткоффа в Москву по организации личной встречи между Путиным и Трампом. Президент США заявил, что такая встреча может состояться "очень скоро".

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон впервые получил четкие сигналы, что Россия может стремиться завершить войну. Он также добавил, что Трамп сможет провести переговоры с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным, если удастся согласовать позиции Киева, Москвы и партнеров по ЕС.

