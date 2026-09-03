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Путин точно не выдержит этого удара: назван критический момент, когда Кремлю придется сворачивать войну

Политолог Виктор Бобиренко считает, что Кремль рассчитывает измотать Украину зимой, однако экономические проблемы самой России могут заставить Путина изменить планы еще до наступления холодов

3 сентября 2026, 12:45
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Клименко Елена








Громкие заявления Владимира Путина об Украине и обвинениях Киева в "терроризме" адресованы прежде всего российскому обществу. Кремлю необходимо убеждать население, что ситуация остается под контролем, в то время как экономические проблемы РФ все больше сужают возможности продолжать войну в нынешнем темпе. Такое мнение высказал руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобиренко.  

Путин точно не выдержит этого удара: назван критический момент, когда Кремлю придется сворачивать войну

Фото: из открытых источников

По его словам, международные партнеры Москвы также могут усиливать давление на Кремль. Особенно болезненным для России станет сокращение нефтяных доходов, от которых в значительной степени зависит наполнение бюджета.

"Не планируйте на бюджет 2027 года очень большие доходы от нефти — вы их не будете иметь. Если это скажет Си Цзиньпин на встрече с Трампом, то Путину будет не по себе", — отметил Бобиренко.

Политолог считает, что именно на этом фоне Путин пытается демонстрировать жесткость и называть возможные украинские удары государственным терроризмом. По внешней аудитории такая риторика, по его мнению, уже практически не работает.

"Все эти сообщения Путина – это сообщение условному дяде Ване из Рязани. А никак не Трампу, не Мерцу, не Макрону и точно не нам", — подчеркнул эксперт.

В то же время, отсутствие прогресса в переговорах Бобиренко связывает с расчетом Кремля на сложную зиму для Украины. По его оценке Москва все еще надеется усилить удары, создать критические проблемы и заставить Киев согласиться на невыгодные условия.  

Однако экономическая ситуация самой России может стать фактором, который заставит Путина пересмотреть эти планы.

"По их экономической необходимости Путину нужно выходить из войны. И выходить нужно не зимой, а сейчас – условно в сентябре-октябре, до ноября, до морозов и холодов", – заявил Бобиренко.

Портал "Комментарии " уже писал, что проблемы с работой российских аэропортов могут превратиться для РФ в более серьезный вызов, чем обычные задержки и отмена рейсов. Если воздушные тревоги и ограничения станут регулярными, это отразится на стоимости перелетов, пассажиропотока и рентабельности авиакомпаний. Такое мнение высказал соучредитель Агентства моделирования ситуаций политтехнолог Алексей Голобуцкий.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pR8x1Q3plhk
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