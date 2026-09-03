Путин точно не выдержит этого удара: назван критический момент, когда Кремлю придется сворачивать войну



















Громкие заявления Владимира Путина об Украине и обвинениях Киева в "терроризме" адресованы прежде всего российскому обществу. Кремлю необходимо убеждать население, что ситуация остается под контролем, в то время как экономические проблемы РФ все больше сужают возможности продолжать войну в нынешнем темпе. Такое мнение высказал руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобиренко.

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По его словам, международные партнеры Москвы также могут усиливать давление на Кремль. Особенно болезненным для России станет сокращение нефтяных доходов, от которых в значительной степени зависит наполнение бюджета.

"Не планируйте на бюджет 2027 года очень большие доходы от нефти — вы их не будете иметь. Если это скажет Си Цзиньпин на встрече с Трампом, то Путину будет не по себе", — отметил Бобиренко.

Политолог считает, что именно на этом фоне Путин пытается демонстрировать жесткость и называть возможные украинские удары государственным терроризмом. По внешней аудитории такая риторика, по его мнению, уже практически не работает.

"Все эти сообщения Путина – это сообщение условному дяде Ване из Рязани. А никак не Трампу, не Мерцу, не Макрону и точно не нам", — подчеркнул эксперт.

В то же время, отсутствие прогресса в переговорах Бобиренко связывает с расчетом Кремля на сложную зиму для Украины. По его оценке Москва все еще надеется усилить удары, создать критические проблемы и заставить Киев согласиться на невыгодные условия.

Однако экономическая ситуация самой России может стать фактором, который заставит Путина пересмотреть эти планы.

"По их экономической необходимости Путину нужно выходить из войны. И выходить нужно не зимой, а сейчас – условно в сентябре-октябре, до ноября, до морозов и холодов", – заявил Бобиренко.

Портал "Комментарии " уже писал, что проблемы с работой российских аэропортов могут превратиться для РФ в более серьезный вызов, чем обычные задержки и отмена рейсов. Если воздушные тревоги и ограничения станут регулярными, это отразится на стоимости перелетов, пассажиропотока и рентабельности авиакомпаний. Такое мнение высказал соучредитель Агентства моделирования ситуаций политтехнолог Алексей Голобуцкий.