Путин точно не остановится в Украине: раскрыт маниакальный замысел диктатора

Россия продолжает нести масштабные потери в войне против Украины — оккупанты теряют как военную технику, так и личный состав. В то же время, запасы отдельных критически важных ресурсов, необходимых для поддержки боевых действий, почти исчерпаны.

Фото: из открытых источников

Однако даже такая ситуация не станет аргументом для Кремля, чтобы прекратить агрессию. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"У Путина какая-то маниакальная обеспокоенность Украиной. Если Сталин в Финляндии остановился, откусив часть территории и заключив мир, то Путин в Украине пошел на принцип: добить и все", — объяснил Ступак.

По его словам, мотивы Путина не ограничиваются только геополитическими интересами — речь идет о личной, иррациональной враждебности к Украине.

"Диктатор искренне убежден, что Россия выдержит эту войну, а Украина — нет", — добавил эксперт.

Даже масштабный внутренний кризис, по его словам, не остановит агрессора, и боевые действия будут продолжаться.

Недавно сам Путин признал, что условия на фронте меняются ежемесячно, при этом потери армии РФ растут, а новейшее вооружение быстро теряет эффективность. Однако, несмотря на эти трудности, готовности остановить войну он не демонстрирует.

Ранее некоторые источники предполагали, что для сохранения собственной власти Путин может пойти на отступление и даже согласиться на уплату контрибуции Украине. Также сообщалось, что уже в ближайшие месяцы Россия рискует потерять ключевые средства ведения войны, если Силы обороны Украины получат мощное оружие, способное вывести из строя критическую военную и энергетическую инфраструктуру врага.

Как уже писал портал "Комментарии", из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру часть областей Украины может остаться без отопления в зимний период.