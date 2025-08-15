Путин точно использует Трампа в свою пользу: названы серьезные риски для Украины

Существует высокая вероятность, что главной целью Владимира Путина на предстоящих переговорах в Анкоридже будет убедить Дональда Трампа в том, что самый быстрый способ достичь мира – это принять условия России, пишет корреспондент Sky News Айвор Беннетт в своем материале.

Фото: из открытых источников

Автор подчеркивает, что Путин – опытный дипломат, который десятилетиями занимается переговорным процессом. Он подробно прорабатывает все нюансы, исторический контекст и юридические аргументы, одновременно зная, что его оппонент в этом уступает. Поэтому его стратегия будет основываться на использовании этого преимущества.

Чтобы сохранить лицо Трампа, Кремль будет пытаться создать иллюзию уступок России. Для американского президента важно иметь результат, который он сможет показать после саммита.

Одним из таких "результатов" может стать обещание организовать встречу Трампа с Владимиром Зеленским — о которой Трамп уже упоминал. Однако, по словам Беннетта, это обещание, скорее всего, будет условным и неопределенным, возможно, даже недостижимым, но Белый дом сможет представить его как прогресс.

Журналист также отмечает, что Путин постарается воспользоваться желанием Трампа быстро закончить конфликт и стремлением президента США присвоить себе заслугу за мирное урегулирование. Именно поэтому Путин подчеркивал "искренность" и "энергичность" усилий Трампа по подготовке к переговорам.

Кроме того, Путин может апеллировать к прагматичному стилю ведения дел Трампа, предлагая выгодные соглашения, например, относительно редкоземельных ресурсов или совместных проектов в Арктике. В российской делегации присутствуют министр финансов Антон Силуанов и представитель по инвестициям Кирилл Дмитриев, что свидетельствует об экономическом акценте в переговорах.

В то же время у делегации РФ есть министр обороны Андрей Белоусов, который может сигнализировать о намерениях обсудить вопросы контроля над ядерными вооружениями.

По мнению автора, главная задача Путина — заставить Трампа почувствовать себя ключевой фигурой в процессе, и для бывшего сотрудника КГБ это не должно быть сложной задачей.

Как уже писали "Комментарии", специальный представитель президента США Стив Виткофф неоднократно приезжал в Москву, что стало важным шагом в подготовке личной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.