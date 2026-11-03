Анонс очередного раунда консультаций в ноябре снова всколыхнул информационное пространство и вывел дипломатическое напряжение на новый уровень. На фоне новых международных инициатив и усилий Москва готовится к очередному маневру. Все косвенные сигналы из Кремля свидетельствуют: Владимир Путин направляется на дипломатическую площадку не ради достижения справедливого компромисса, а для выдвижения очередного пакета завуалированных ультиматумов. Портал "Комментарии" узнавал мнение трех моделей искусственного интеллекта, который жесткий ультиматум готовит диктатор Украины.

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По версии чат-бота ChatGPT , во время переговоров Кремль будет пытаться снова продвигать условия, от которых раньше не отказывался, в то же время не исключено появление дополнительных политических требований. В первую очередь, это могут быть территориальные уступки, отказ Украины от членства в НАТО, ограничение ее военного потенциала и особый статус оккупированных регионов. Фактически Москва будет стремиться получить по дипломатическому пути то, чего не смогла достичь военными методами.

Важную роль будет играть позиция Дональда Трампа, заинтересованного в быстром дипломатическом результате. Вашингтон может усилить давление на Киев и Москву, но для Украины рискованно будет прекращение боевых действий без надежных гарантий безопасности. В то же время, Путин может не срывать переговоры, а соглашаться на отдельные гуманитарные договоренности или обсуждение энергетического перемирия, блокируя принципиальные вопросы. Так Кремль сможет демонстрировать готовность к миру, не отказываясь от своих целей.

Чат-бот Gemini считает, что в ноябрьских переговорах Россия, вероятно, будет пытаться добиться юридического закрепления нынешней линии фронта и ограничения украинского военного потенциала. Кремль может потребовать признания территориальных изменений на собственных условиях, фактически лишая Украину перспектив восстановления территориальной целостности. Отдельным направлением давления станет вопрос внеблокового статуса: Москва будет настаивать не только на отказе от вступления в НАТО, но и на ограничении поставок западного вооружения и военной помощи.

Кроме того, Россия может поднять вопрос ослабления санкций против своего энергетического сектора и прекращения украинских требований по репарациям. Для Кремля такие договоренности стали бы возможностью закрепить результаты агрессии по дипломатическому пути. В то же время, для Украины принятие подобных условий означало бы замораживание войны на невыгодных условиях и сохранение угрозы нового российского нападения в будущем.

Чат-бот Grok подчеркивает, что основания сомневаться в быстром прогрессе переговоров остаются весомыми. Россия продолжает боевые действия и фактически увязывает перспективы дипломатического процесса с ситуацией на фронте, используя военное давление как инструмент влияния. Кроме того, Москва не соглашается на простое прекращение огня, настаивая на комплексном соглашении на собственных условиях. Такой подход может свидетельствовать о стремлении добиться уступок от Украины, а не о поиске взаимного компромисса. В то же время, Кремль критически относится к активному участию Европы, что может быть попыткой ослабить единство западных партнеров Киева.

Украина, со своей стороны, заявляет о готовности к переговорам, но не собирается уступать суверенитет и право на гарантии безопасности. Дополнительным фактором станет позиция Дональда Трампа, который заинтересован в быстром дипломатическом результате и может усилить давление на стороны. Именно поэтому существует риск, что Вашингтон потребует у Киева уступок ради договоренности.

Таким образом все три модели ИИ убеждены, что ноябрьские переговоры вряд ли сразу приведут к завершению войны. Вероятнейший сценарий — попытка Путина выдвинуть новые или повторить старые требования, а также проверить, насколько далеко Трамп готов зайти в давление на Киев. Для Украины главным испытанием станет не сам факт переговоров, а возможность не допустить договоренности, которые покинут страну без надежной защиты от новой российской агрессии.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на требование российского правителя Владимира Путина приехать в Москву для переговоров. Глава государства заявил, что не видит смысла в таком формате встречи, равно как и в приглашении главы Кремля в Киев.