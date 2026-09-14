Путин столкнулся с худшим провалом с начала войны: озвучено громкое заявление о фиаско армии РФ

Российские оккупационные войска столкнулись с резким ростом потерь автомобильного транспорта, а сентябрь может стать для армии РФ рекордным по этому показателю. На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя ситуацию с российской логистикой.

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По словам эксперта, недавно российские войска установили абсолютный суточный рекорд потерь автомобильной техники – 638 единиц. При этом Коваленко удивлен заявлениями о том, что так называемый логистический локдаун якобы завершился, и ситуация для оккупационных сил улучшилась.

"Не знаю, откуда взялись такие предположения, поскольку я даже близко не вижу ни одного провала, а наоборот — устанавливаются новые рекорды", — подчеркнул Коваленко.

Эксперт также привел данные за первые 11 дней сентября. По его словам, за этот период российские войска потеряли 5 517 единиц автомобильного транспорта. Такая динамика, отмечает Коваленко, уже опережает темпы, фиксировавшиеся в июне, июле и августе.

Если тенденция сохранится до конца месяца, сентябрь может завершиться новым рекордным показателем потерь российского автотранспорта. Это особенно важно, учитывая роль грузовиков и другой автомобильной техники в обеспечении подразделений на передовой боеприпасами, горючим, продовольствием и другими ресурсами.

Отдельно Коваленко обратил внимание на ситуацию на трассе М-14, где российский транспорт пытается обеспечивать передвижение и снабжение.

"Логистический локдаун упал? Ага, расскажите об этом российским дальнобойщикам, пытающимся прорваться по М-14 хоть куда-нибудь", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия пытается наносить удары по логистическим маршрутам, по которым западные партнеры поставляют Украине вооружение и военную технику. Именно с этим могут быть связаны атаки на объекты в западных областях, расположенные недалеко от границ стран НАТО. Такую оценку в эфире TVP Info озвучил бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Ценюх.