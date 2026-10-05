Путин срочно приказал стереть с лица земли и захватить большой город: раскрыт страшный план врага

Россия сохраняет планы наступления на Запорожье, однако в ближайшие месяцы оккупационная армия, вероятно, не будет пытаться брать город масштабным штурмом. Вместо этого противник может сосредоточиться на его истощении и разрушении с помощью ракетных и авиационных ударов. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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В то же время, он отметил, что главной задачей российского командования на осенне-зимний период остается полная оккупация Донецкой области.

Запорожье при этом имеет для Кремля важное стратегическое значение. Установление контроля над городом позволило бы русским войскам приблизиться к Днепру и усилить свои позиции на большом участке реки. Дополнительные возможности для потенциального продвижения, по оценке эксперта, создает и территория бывшего Каховского водохранилища, после разрушения ГЭС постепенно высохшая.

Впрочем, непосредственный захват Запорожья пока не является главным приоритетом Москвы. Российская армия вынуждена распределять ресурсы между несколькими направлениями, а основные силы и резервы Кремль концентрирует в Донбассе.

Жданов объясняет не только военной ситуацией, но и политическими расчетами российского руководства.

"Как ни крути, Путину надо заявить о достижении хоть какой-то политической цели, а одной из первых целей всегда заявлялся захват Донбасса. Захватив Донецкую область полностью, Путин мог бы сказать: "Мы победили, потому что пока останавливаем "СВО", или "Мы побеждаем, поэтому продолжаем наступать"".

По словам эксперта, Москва может пытаться создать себе картинку "победы", которую Кремль сможет использовать как перед российским обществом, так и во внешнеполитических целях.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия, похоже, переходит к более масштабной зимней кампании против Украины, делая ставку не только на фронт, но и на удары по тыловой инфраструктуре. Политолог Виктор Бобиренко считает, что Кремль может пытаться использовать холодное время года для усиления давления на украинское общество.