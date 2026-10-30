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Путин сохранит захваченные территории и уйдет от суда: на Западе ошарашили страшным сценарием для Украины

Москва может сохранить часть оккупированных территорий, избежать репараций, а перемирие без гарантий безопасности даст Кремлю время для подготовки нового нападения

30 октября 2026, 13:30
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин может не понести личную ответственность за военные преступления против Украины, а Москва — избежать выплаты репараций. В то же время, прекращение боевых действий без надежных гарантий безопасности создает риск нового российского вторжения. Об этом говорится в аналитической статье The Economist.

Путин сохранит захваченные территории и уйдет от суда: на Западе ошарашили страшным сценарием для Украины

Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, во время Хельсинкского форума по безопасности в октябре участники обсуждали возможные условия завершения войны и перспективы наказания Кремля. Бывшее американское должностное лицо, недавно встречавшееся с высокопоставленными представителями России в Москве, выразило сомнение, что будущий мир будет справедливым.

По его прогнозу, Россия может сохранить контроль над частью оккупированных украинских территорий, а Путин так и не предстанет перед судом в Гааге. Другие участники форума, связанные с российскими политическими кругами, также заявили, что элиты РФ не намерены выплачивать Украине компенсацию за нанесенный ущерб.

The Economist обращает внимание на то, что международная изоляция российского лидера остается неполной. Несмотря на полномасштабную войну и военные преступления, Путин сохраняет контакт с рядом влиятельных государств. В частности, президент США Дональд Трамп пригласил его на декабрьский саммит G20 во Флориде. Кремль также может рассчитывать на благосклонное отношение Китая и Индии.

В то же время Великобритания, Франция и Германия обсуждают необходимость пересмотра политики в отношении Москвы. Предыдущая стратегия Запада предполагала недопущение победы России, поддержку обороноспособности Украины и усиление санкций. Однако эти меры пока не принудили Путина отказаться от агрессии.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина возобновила массированные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Одной из целей стал Новокуйбышевский НПЗ. Политолог Петр Олещук объяснил, почему Киев вернулся к ударам по топливной инфраструктуре России и что явилось главным фактором такого решения.



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