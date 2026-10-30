Путин сохранит захваченные территории и уйдет от суда: на Западе ошарашили страшным сценарием для Украины

Российский диктатор Владимир Путин может не понести личную ответственность за военные преступления против Украины, а Москва — избежать выплаты репараций. В то же время, прекращение боевых действий без надежных гарантий безопасности создает риск нового российского вторжения. Об этом говорится в аналитической статье The Economist.

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Как отмечает издание, во время Хельсинкского форума по безопасности в октябре участники обсуждали возможные условия завершения войны и перспективы наказания Кремля. Бывшее американское должностное лицо, недавно встречавшееся с высокопоставленными представителями России в Москве, выразило сомнение, что будущий мир будет справедливым.

По его прогнозу, Россия может сохранить контроль над частью оккупированных украинских территорий, а Путин так и не предстанет перед судом в Гааге. Другие участники форума, связанные с российскими политическими кругами, также заявили, что элиты РФ не намерены выплачивать Украине компенсацию за нанесенный ущерб.

The Economist обращает внимание на то, что международная изоляция российского лидера остается неполной. Несмотря на полномасштабную войну и военные преступления, Путин сохраняет контакт с рядом влиятельных государств. В частности, президент США Дональд Трамп пригласил его на декабрьский саммит G20 во Флориде. Кремль также может рассчитывать на благосклонное отношение Китая и Индии.

В то же время Великобритания, Франция и Германия обсуждают необходимость пересмотра политики в отношении Москвы. Предыдущая стратегия Запада предполагала недопущение победы России, поддержку обороноспособности Украины и усиление санкций. Однако эти меры пока не принудили Путина отказаться от агрессии.

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