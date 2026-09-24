Путин резко изменил тактику ударов: к чему Россия готовит Украину

Последние удары по Киеву могут свидетельствовать об изменении подхода России к воздушным атакам. 23 сентября столица пережила длительную дневную атаку реактивными дронами, а в ночь на 24 сентября после массированной волны из более 280 беспилотников Россия применила баллистику и Цирконы. Искусственный интеллект объяснил, что стоит за этой тактикой и какой цели хочет добиться лидер РФ Владимир Путин.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что Россия в последние дни изменила саму логику ударов. Сначала применяются большие массы более дешевых дронов, затем – скоростные цели, а после этого баллистические ракеты. Такая схема, по мнению чат-бота, может быть направлена на проверку украинского ПВО на разных уровнях.

Отдельно ChatGPT обращает внимание на повторные удары по объектам, которые уже становились целями. Главную цель он видит не в уничтожении одного конкретного объекта, а в постепенном истощении Украины – ПВО, энергетики, транспорта, экономики и нервной системы городов.

Особое значение, по этой версии, имеет Киев. Удары по столице имеют и психологический эффект: Россия демонстрирует, что даже самый большой город страны не может рассчитывать на длительную паузу. В итоге воздушная война преобразуется в неизменное давление с накопительным эффектом.

Чат-бот Grok также говорит о новой системе ударов. По его оценке, если раньше россияне избивали реже, но мощнее, то теперь атаки становятся почти ежедневными: используются сотни быстрых дронов, а ночью добавляется баллистика.

При этом, по мнению Grok, целями становятся не только энергетические объекты. Среди названых им направлений – АЗС, дата-центры, вокзалы, рынки и жилые дома. Такая тактика, считает чат-бот, должна истощать ПВО: дешевые дроны заставляют тратить дорогостоящие средства перехвата, после чего баллистика может атаковать оставшееся.

Главную цель Grok связывает с психологическим давлением. Речь идет о попытке создать ощущение безысходности перед зимой и подтолкнуть украинские власти к уступкам на переговорах.

Чат-бот DeepSeek видит в атаках 23 и 24 сентября часть перехода от отдельных ночных массированных ударов к круглосуточному давлению. По его версии, удары растягиваются во времени, сочетаются дроны и ракеты, а основная задача – истощение ПВО и поиск слабых мест в обороне.

Отдельно чат-бот выделяет массовое использование реактивных Герань-4 и Герань-5. DeepSeek утверждает, что их скорость усложняет перехват, а резкое увеличение количества таких дронов изменяет характер воздушной войны.

Цель DeepSeek видит шире – в попытке парализовать нормальную жизнь больших городов. Постоянные тревоги могут останавливать бизнес и транспорт, а удары по логистике, складам и энергетике – создавать дополнительное давление на население. В результате, по его оценке, Россия рассчитывает на истощение общества и постоянный страх.

Все три чат-боты сходятся на том, что Россия переходит к более системной тактике: объединяет разные типы воздушных целей, растягивает атаки во времени и пытается истощать украинскую ПВО. Различаются акценты. ChatGPT делает упор на комплексное истощение Украины, Grok — на психологическое давление и возможное влияние на переговоры, а DeepSeek — на парализацию жизни городов и истощение общества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты в Киеве планирует обстрелять РФ.