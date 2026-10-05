Путин решился на самый опасный ход в войне: украинцев предупредили о худших временах



















Россия, похоже, переходит к более масштабной зимней кампании против Украины, делая ставку не только на фронт, но и на удары по тыловой инфраструктуре. Политолог Виктор Бобиренко считает , что Кремль может пытаться использовать холодное время года для усиления давления на украинское общество.

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По его словам, российские войска могут более активно применять баллистические ракеты и другие средства поражения для атак на энергетические объекты, теплоснабжение и критическую инфраструктуру. При этом главной целью Москвы может быть не столько уничтожение отдельного объекта, сколько создание длительного психологического давления.

Бобиренко отмечает, что украинская сторона уже готовится к такому сценарию, однако противник также учитывает возможности Украины и будет пытаться избивать по наиболее уязвимым направлениям.

"По ходу Путин уже решился и будет воевать зимой. И только весной он может понять, что у него опять ничего не получилось. А пока нужно исходить из того, что всю зиму нам нужно выстоять", — заявил политолог.

По оценке эксперта, особую опасность представляют удары по крупным городам и объектам, от которых зависит нормальная жизнедеятельность населения. Речь идет о Киеве, Одессе и прифронтовых областных центрах, которые могут оставаться среди приоритетных целей российской армии.

При этом Бобиренко призывает не поддаваться панике. По его мнению, расчет Кремля состоит именно в том, чтобы страх и истощение украинцев превратились в политическое давление с требованием согласиться на уступки России.

Он также увязывает будущую ситуацию с переговорами, которые могут активизироваться в конце осени. Однако ожидать автоматического завершения войны из-за дипломатических встреч, по его оценке, не стоит.

"Путин может остановиться, если весной поймет, что ничего не вышло: ни на фронте, ни в тылу. Поэтому наша задача – выстоять эту зиму и не дать ему достичь того, на что он рассчитывает", – подчеркнул Бобиренко.

Портал "Комментарии" уже писал , что усиление российских ударов по украинским городам, атаки на гражданскую инфраструктуру и давление на иностранных дипломатов могут свидетельствовать о серьезном кризисе в России. Такую оценку высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.