Россия может готовить новую волну мобилизации после осенних выборов в Госдуму, и для Украины это может стать одним из самых серьезных вызовов в ближайший период. По оценкам украинской разведки, Кремль рассматривает возможность привлечения сотен тысяч новых военнослужащих до конца 2026 года, а масштабный набор может продлиться и в следующем году. Если Путин пойдет на такой шаг, Россия получит возможность компенсировать потери, сформировать дополнительные резервы и поддерживать постоянное давление на украинском фронте. Это не означает автоматического российского прорыва, ведь мобилизованных нужно научить, вооружить и обеспечить командованием, однако через несколько месяцев их появление может существенно изменить соотношение сил. Чем может обернуться для Украины новая мобилизация РФ осенью? Портал "Комментарии" решил выяснить возможные последствия этого решения с помощью трех моделей искусственного интеллекта.

Мобилизация в России. Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота ChatGPT , если Россия объявит новую мобилизацию, это в первую очередь даст Кремлю возможность затянуть войну и поддерживать численное преимущество на фронте. В то же время, сотни тысяч новых военных не смогут сразу отправиться в бой: им понадобятся подготовка, вооружение и формирование подразделений. Однако через несколько месяцев дополнительный ресурс позволит РФ производить ротации, компенсировать потери и усиливать давление на украинские позиции. Особо опасным станет сочетание мобилизации с российским производством ракет, дронов и боеприпасов.

Худший сценарий для Украины — если Москва одновременно увеличит численность армии и производство вооружений, тогда как у Киева будут проблемы с пополнением собственных резервов. В таком случае Россия сможет вести войну на истощение, атаковать сразу по нескольким направлениям и заставлять Украину растягивать силы. Это создаст риск истощения украинских резервов, усиления ударов по городам и постепенному продвижению российских войск. В то же время, масштабная мобилизация будет ценить и для самой РФ — возрастут дефицит рабочей силы, расходы бюджета и социальное напряжение.

Чат-бот Gemini убежден, что оглашение Россией новой волны принудительной мобилизации на 300–500 тысяч человек станет сигналом, что Кремль уже не способен компенсировать огромные потери только благодаря финансовому стимулированию контрактников. Для РФ это будет вынужденное решение с серьезными экономическими и социальными последствиями: сократится доступная рабочая сила, усилится дефицит кадров, а государству придется направлять еще больше ресурсов на войну. Для Украины такой шаг будет означать новый этап войны на истощение. Россия получит возможность быстрее пополнять подразделения, создавать резервы и поддерживать постоянное давление на украинские позиции, даже если качество подготовки новобранцев будет ниже.

Худший сценарий для Украины возникнет, если российская мобилизация будет одновременно сопровождаться сокращением западной помощи, дефицитом боеприпасов и проблемами с украинским пополнением. Тогда Москва сможет усилить атаки на нескольких направлениях, истощая украинские резервы и создавая угрозу прорыва обороны. Параллельно РФ может нарастить ракетные и дроновые удары по энергетике и логистике, усиливая давление на тыл.

Чат-бот Copilot убежден, что если РФ проведет новую мобилизацию, это означает увеличение численности армии, но не обязательно ее качественное усиление. Большинство мобилизованных будут плохо подготовлены, однако их массовость может создать дополнительное давление на фронте. Для Украины это означает необходимость тратить больше ресурсов на сдерживание волн наступлений, что может осложнить оборону и затянуть войну. В то же время мобилизация станет инструментом пропаганды: Путин постарается показать, что Россия готова воевать "до конца", даже ценой новых жертв.

Худший сценарий для Украины состоит в сочетании мобилизации с массированными ударами по критической инфраструктуре и применением баллистических ракет. Это может привести к истощению оборонных сил, гуманитарному кризису зимой и попытке Кремля навязать Киеву переговоры на невыгодных условиях. Такой сценарий не будет означать скорую победу России, но создаст серьезный вызов для украинской устойчивости.

Таким образом, все три версии ИИ считают, что новая мобилизация РФ – это не приговор для Украины, но очень серьезный сигнал. Главная угроза заключается не в том, что Россия получит "непобедимую армию", а в том, что Кремль попытается купить время и продлить войну цене огромных человеческих потерь. Дополнительные сотни тысяч военных позволят российскому командованию компенсировать потери, производить ротации и формировать новые штурмовые подразделения, создавая постоянное давление на украинские позиции. Особенно опасно, если мобилизация будет одновременно сопровождаться наращиванием производства дронов, ракет и боеприпасов.

Портал "Комментарии" уже писал , что видеообращение бывшего министра обороны Михаила Федорова с критикой украинской власти и призывом искать механизм для проведения выборов может стать началом нового этапа политического противостояния. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий.