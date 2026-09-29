Путин реализует новую стратегию победы: раскрыт опасный расчет Кремля в Украине



















Россия не изобрела новую "теорию победы" в войне против Украины, а продолжает реализовывать стратегию, которую Кремль постепенно менял после провала плана быстрого захвата Киева. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Фото: портал "Комментарии"

По его словам, после провала первоначального замысла Москвы главной задачей стало создание условий, в которых Украина могла бы согласиться на российские требования. Одним из ключевых инструментов этого давления стали массированные удары по энергетической и другой критической инфраструктуре.

"Никакой новой теории нет. Если проанализировать ретроспективно, что делала Россия в течение этих почти пяти лет полномасштабной агрессии, то можно сказать одно: сначала была теория победы у Кремля — Киев за три дня. Она сразу потерпела фиаско. А уже в дальнейшем теорией победы стало достижение условий, при которых Украина капитулирует", — отметил Гончар.

Эксперт считает, что нынешняя кампания РФ против украинской энергетики является продолжением той же стратегии, которую Москва применяла еще осенью 2022 года. Тогда русские удары были ориентированы на энергосистему с расчетом на масштабный блекаут и публичное недовольство.

По мнению Гончара, Россия сейчас пытается усилить этот подход, масштабируя производство ракет и беспилотников. Он также считает, что Москва стремится влиять не только на инфраструктуру, но и психологическое состояние украинского общества.

"Практически сейчас Россия перешла уже до войны геноцидального типа. А очевидно, что в Кремле поняли, что взять Украину военным способом не удается. Поэтому они пытаются создать ситуацию, когда под давлением обстоятельств власти в Украине вынуждены будут принять предложение мира, читай — реальную капитуляцию", — заявил Гончар.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия меняет тактику массированных атак по Украине, делая ставку на истощение украинской противовоздушной обороны. Военный эксперт Роман Свитан считает, что нынешние удары реактивными беспилотниками являются лишь одним из этапов подготовки РФ к более широкому применению скоростных средств поражения.