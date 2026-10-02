Путин радикально изменил риторику о захвате Донбасса: раскрыт опасный расчет диктатора



















Российский диктатор Владимир Путин своими заявлениями о войне, Донбассе и возможных переговорах пытается одновременно влиять на Украину и западных партнеров. Его риторика направлена на то, чтобы продемонстрировать: Кремль вроде бы не собирается отказываться от своих целей. Такую оценку высказал политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.

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По словам эксперта, в выступлениях Путина Украина фактически отходит на второй план, ведь российский лидер пытается позиционировать войну как противостояние с Западом. Голобуцкий отметил, что Путин одновременно создает образ политика, который вроде бы готов к мирным переговорам, хотя его ключевые заявления свидетельствуют об обратном.

"Украина в его раскладах выглядит незначительной такой преградой, потому что у него глобальные планы. Он сражается с Западом, а не с Украиной", — заявил Голобуцкий.

Отдельно политтехнолог обратил внимание на риторику Кремля о возможных сроках захвата Донбасса. По его мнению, заявления о том, что Россия вроде бы все равно оккупирует украинские территории, могут быть способом психологического давления. Таким образом Москва пытается сформировать у части общества мнение, что дальнейшее сопротивление бесполезно и территории лучше отдать сейчас.

"Он дает пас таким людям: если они считают, что мы не захватим через полтора года, а захватим через два года, то зачем терять людей, если можно сейчас его отдать?", — объяснил эксперт.

Голобуцкий подчеркнул, что подобная логика, по его мнению, игнорирует риск новых требований России после возможных уступок. Он также считает, что нынешние заявления Кремля должны являться сигналом для Украины и ее партнеров об отсутствии готовности Москвы отказываться от дальнейшего давления.

"Он останавливаться не собирается", — отметил политтехнолог, комментируя общую логику заявлений Путина.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может пытаться реализовать комплексный сценарий давления на Киев, целью которого является не только нанесение вреда критической инфраструктуре, но и создание условий для гуманитарного кризиса и усиления социального напряжения. Об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев.