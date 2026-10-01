Путин прямо ответил на предложение временного перемирия с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин отверг идею взаимного прекращения ударов по украинским судам и российским нефтеперерабатывающим заводам. Глава Кремля назвал такое предложение "бессмысленным" и указал, что Москва не готова соглашаться на предложенный формат перемирия.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что России предлагают прекратить удары по украинским кораблям в обмен на прекращение украинских атак на российские НПЗ. Однако Путин указал, что не видит в такой договоренности смысла.

"Нам говорят: "Давайте они прекратят наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям, и пусть они гражданские грузы, сельхозпродукцию вывозят". А как же наши другие гражданские грузы? Такие как нефть, нефтепродукты. "Вот они прекратят удары, поэтому станет больше дизельки", которая так нужна, скажем, в США. Но это у нас станет больше дизеля, на мировые рынки он не попадает. Это глупо просто", — сказал Путин.

Российский диктатор также заявил, что удары РФ по украинским судам якобы являются ответом на атаки Украины по российским танкерам.

"Ну они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата", – заявил Путин.

Когда ведущий прямо спросил у Путина, какой ответ Россия дает на предложение временного перемирия, тот прямо ответил: "Нет".

Вместе с тем, российский лидер признал, что украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре нанесли России ощутимый экономический ущерб. По его словам, потери составляют якобы около 1% ВВП. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны вывели из строя более 45% проектных мощностей российских НПЗ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, почему Россия начала войну против Украины.