Путин прямо ответил на предложение временного перемирия с Украиной

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин отверг идею взаимного прекращения ударов по украинским судам и российским нефтеперерабатывающим заводам. Глава Кремля назвал такое предложение "бессмысленным" и указал, что Москва не готова соглашаться на предложенный формат перемирия.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что России предлагают прекратить удары по украинским кораблям в обмен на прекращение украинских атак на российские НПЗ. Однако Путин указал, что не видит в такой договоренности смысла.
Российский диктатор также заявил, что удары РФ по украинским судам якобы являются ответом на атаки Украины по российским танкерам.
Когда ведущий прямо спросил у Путина, какой ответ Россия дает на предложение временного перемирия, тот прямо ответил: "Нет".
Вместе с тем, российский лидер признал, что украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре нанесли России ощутимый экономический ущерб. По его словам, потери составляют якобы около 1% ВВП. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны вывели из строя более 45% проектных мощностей российских НПЗ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, почему Россия начала войну против Украины.