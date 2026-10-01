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Путин прямо ответил на предложение временного перемирия с Украиной

Владимир Путин назвал "бессмысленным" предложение прекратить удары по украинским судам в обмен на остановку атак на российские НПЗ.

1 октября 2026, 21:35
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин отверг идею взаимного прекращения ударов по украинским судам и российским нефтеперерабатывающим заводам. Глава Кремля назвал такое предложение "бессмысленным" и указал, что Москва не готова соглашаться на предложенный формат перемирия.

Путин прямо ответил на предложение временного перемирия с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что России предлагают прекратить удары по украинским кораблям в обмен на прекращение украинских атак на российские НПЗ. Однако Путин указал, что не видит в такой договоренности смысла.

"Нам говорят: "Давайте они прекратят наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям, и пусть они гражданские грузы, сельхозпродукцию вывозят". А как же наши другие гражданские грузы? Такие как нефть, нефтепродукты. "Вот они прекратят удары, поэтому станет больше дизельки", которая так нужна, скажем, в США. Но это у нас станет больше дизеля, на мировые рынки он не попадает. Это глупо просто", — сказал Путин.

Российский диктатор также заявил, что удары РФ по украинским судам якобы являются ответом на атаки Украины по российским танкерам.

"Ну они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата", – заявил Путин.

Когда ведущий прямо спросил у Путина, какой ответ Россия дает на предложение временного перемирия, тот прямо ответил: "Нет".

Вместе с тем, российский лидер признал, что украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре нанесли России ощутимый экономический ущерб. По его словам, потери составляют якобы около 1% ВВП. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны вывели из строя более 45% проектных мощностей российских НПЗ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, почему Россия начала войну против Украины.



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