Путин приказал "запереть" Киев: раскрыт опасный нюанс нового замысла Кремля

Россия может пытаться реализовать комплексный сценарий давления на Киев, целью которого является не только нанесение вреда критической инфраструктуре, но и создание условий для гуманитарного кризиса и усиления социального напряжения. Об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

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По его словам, речь идет о возможном сочетании ударов по разным объектам городской инфраструктуры. В частности, атаки на энергетическую систему могут привести к перебоям с электроснабжением, водой и работой канализационных систем. Одновременно удары по составам способны создать дополнительные риски поставки продуктов питания и медикаментов.

Отдельным элементом такого сценария могут стать атаки по транспортной инфраструктуре. Удары по мостам, железнодорожным объектам и автозаправочным станциям, по оценке эксперта, способны усложнить передвижение людей и выезд из города.

"РФ может пытаться "запереть" Киев, чтобы спровоцировать гуманитарный кризис и социальный взрыв", — отметил Снегирев.

Он пояснил, что при одновременном влиянии на энергетику, логистику и транспорт в столице могут возникнуть значительные трудности с обеспечением населения базовыми потребностями. В такой ситуации миллионы жителей Киева могут оказаться в условиях ограниченной мобильности и перебоев с необходимыми услугами.

По мнению аналитика, именно комплексность возможных ударов является ключевой особенностью такого сценария. Речь идет не об отдельных атаках на конкретные объекты, а об одновременном создании проблем в нескольких критически важных сферах.

Снегирев подчеркнул, что таким образом Россия может рассчитывать на рост социальной напряженности. В то же время, озвученный им сценарий является оценкой возможных действий РФ, а не подтверждением того, что именно такой план уже реализуется.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина вряд ли сможет стать членом Европейского Союза уже в следующем году. Об этом она рассказала в интервью итальянскому изданию Corriere, комментируя перспективы евроинтеграции Украины.