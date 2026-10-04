Путин приказал ударить по этим объектам: на какую дату готовят масштабный обстрел Украины

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Сергій Кречмаровський
РФ, готовится к мощнейшему удару по энергетике Украины — речь идет о 1000 ракетах, дронах и авиационных бомбах. О таком плане сообщают западные медиа. Враг планирует удары по распределительным узлам вблизи Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан рассказал, способна ли Россия ударить таким количеством оружия и возможен мегаудар по Украине.
По его словам, ударить одномоментно таким количеством оружия враг не сможет, одна в режиме продолжительной атаки – возможно. Например, уточнил, если организуют несколько волн атак. При этом отметил, что определенные признаки подготовки к массированной атаке заметны. Да, враг определенное время не использует крылатые ракеты Х-101. Эксперт подчеркнул, что Россия, скорее всего, готовится к такому обстрелу, однако готовится и Украина.
Свитан предположил, что такой удар может быть под день рождения Путина (7 октября — ред.), таким образом "приветствовав его проблемами в Украине". По словам эксперта, "готовит "подарок" Путину и ВСУ".
По его словам, Украина несколько дней серьезно не била по российским военным.
Что касается возможности Украины отразить массированную атаку, то, по словам экспертов, противодействие есть, однако прилеты будут.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие тайные договоренности в войне больше не действуют.