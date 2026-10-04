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Путин приказал ударить по этим объектам: на какую дату готовят масштабный обстрел Украины

Эксперт Свитан рассказал, когда возможен массированный удар по Украине и когда он возможен

4 октября 2026, 16:15
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Сергій Кречмаровський

РФ, готовится к мощнейшему удару по энергетике Украины — речь идет о 1000 ракетах, дронах и авиационных бомбах. О таком плане сообщают западные медиа. Враг планирует удары по распределительным узлам вблизи Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС.

Путин приказал ударить по этим объектам: на какую дату готовят масштабный обстрел Украины

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, способна ли Россия ударить таким количеством оружия и возможен мегаудар по Украине.

По его словам, ударить одномоментно таким количеством оружия враг не сможет, одна в режиме продолжительной атаки – возможно. Например, уточнил, если организуют несколько волн атак. При этом отметил, что определенные признаки подготовки к массированной атаке заметны. Да, враг определенное время не использует крылатые ракеты Х-101. Эксперт подчеркнул, что Россия, скорее всего, готовится к такому обстрелу, однако готовится и Украина.

Свитан предположил, что такой удар может быть под день рождения Путина (7 октября — ред.), таким образом "приветствовав его проблемами в Украине". По словам эксперта, "готовит "подарок" Путину и ВСУ".

"Наша армия тоже будет готовить какой-то "подарок". Для того, чтобы нанести помимо самого поражения российским военным объектам или там инфраструктурным, еще и подсветить в режиме информационно-психологических спецопераций", — заметил Свитан.

По его словам, Украина несколько дней серьезно не била по российским военным.

Что касается возможности Украины отразить массированную атаку, то, по словам экспертов, противодействие есть, однако прилеты будут.

"Но часть ракет пройдет, надо четко понимать, особенно там, где нет Patriot. Туда баллистика зайдет. Наша ПВО готовится к этой атаке. То есть, в каком-то количестве есть ракеты для ЗРК средней дальности", — подытожил Свитан.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие тайные договоренности в войне больше не действуют.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1lLh9vXlXa8
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