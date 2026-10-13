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Путин приказал начать самое жестокое наступление на Донбассе: какое направление будет самым адским

Военный эксперт предполагает, что активность российских войск на флангах может отвлекать внимание от Донбасса, где противник способен усилить наступательные действия

13 октября 2026, 18:05
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Клименко Елена

Российские войска могут активизировать наступательные действия в Донецкой области, в том числе на направлениях Покровска и Славянска. В то же время, продвижение на Сумщине и Запорожье может быть попыткой растянуть украинские силы и заставить командование перебрасывать резервы между разными участками фронта. Такую оценку высказал военный эксперт Роман Свитан.

Путин приказал начать самое жестокое наступление на Донбассе: какое направление будет самым адским

Фото: из открытых источников

По его словам, изменение погодных условий осенью может повлиять на применение беспилотников и воздушной разведки. Туман, осадки и низкая облачность способны усложнять работу украинских средств наблюдения и ударных дронов. Российская армия, по мнению эксперта, может попытаться воспользоваться этим для активизации штурмов.

"Россияне разворачивают стратегические резервы, а сейчас по отдельным направлениям происходит отвлечение внимания. Основное движение, вероятнее всего, может быть в Покровском и Славянском районе", — отметил Свитан.

Он предположил, что активность российских подразделений на флангах может принуждать украинское командование распределять силы между несколькими участками фронта. В таком случае важной задачей для ВСУ станет сохранение резервов и недопущение создания противником преимущества в направлении главного удара.

В то же время, эксперт обратил внимание на действия украинских военных в районе Великой Новоселки, которые, по его оценке, могут усложнять планы российской армии в этом секторе.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина рискует недополучить 365 млн евро, или около 18 млрд грн, финансовой помощи от Европейского Союза из-за задержки с принятием Антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы.



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