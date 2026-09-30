Путин приказал начать еще более мощную волну террора: украинцев ошеломили срочным предупреждением

Россия могла приступить к новой системной кампании ударов по энергетической инфраструктуре Украины. После ночной атаки на Киевщину появились предупреждения, что ближайшими атаками российские войска могут пытаться методически выводить из строя объекты генерации и передачи электроэнергии, пишет Telegram -канал е-радар.

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По оценке авторов сообщения, главной задачей РФ является максимально ослабить украинскую энергосистему и создать проблемы со снабжением электроэнергией. Среди потенциальных целей называются объекты, которые обеспечивают передачу электроэнергии между регионами и поддерживают стабильность объединенной сети.

Особое внимание российские военные могут уделять энергетической инфраструктуре Киевской области. В ходе ночной атаки, по приведенным данным, целями стали ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и электрические подстанции.

Отдельно идет речь о возможных попытках РФ создать проблемы для атомных электростанций путем повреждения сетей, из-за которых они связаны с украинской энергосистемой. Еще одним направлением ударов может стать энергетическая инфраструктура промышленных регионов востока Украины.

Таким образом, если эта оценка подтвердится дальнейшими ударами, Россия может перейти к тактике последовательного давления на разные звенья украинской энергосистемы. Речь идет не только о непосредственном уничтожении объектов генерации, но и повреждениях подстанций и сетей передачи, что потенциально способно усложнить перераспределение электроэнергии между регионами.



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