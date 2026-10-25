Путин приказал атаковать эти объекты в Украине: куда полетят сотни реактивных дронов

Российские войска расширили географию обстрелов – реактивные дроны уже атакуют западные области Украины. Одной из основных целей вражеских ударов называют энергетические объекты.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы предупреждают о возможных ударах. Отмечается, что, по имеющейся информации, в ближайшие дни враг может осуществить удары реактивными БпЛА по объектам электроэнергетической инфраструктуры и складским помещениям.

"Особое внимание — Вышгород и Боярка на Киевщине. Также потенциальная угроза касается западных регионов Украины, в частности Житомирщины, Львовщины, Ровенщины и Волыни", — говорится в сообщении.

Сообщается, что враг может применить 150 дронов из Крыма. Также, отмечают, под угрозой ТЦ "Эпицентр",

"Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности", — подытожили мониторинговые каналы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кремль боится снова проводить открытую мобилизацию, как это было в 2022 году. Сейчас действуют скрытыми методами, но они уже не срабатывают.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что в России уменьшается количество желающих идти на войну. По его словам, когда заговорили о большой мобилизации, россияне готовятся бежать, прятаться, сопротивляться, но, подчеркнул, идти умирать в Украине они категорически не хотят.

Военный объяснил, что деньги берут, где могут, продают алмазы, объявляют о приватизации крупных объектов, ведь денег нет. При этом отметил, что денег на контракты не жалеют. По его словам, выплаты значительно возросли, увеличилось с 31 до 56 и количество регионов, где практикуют подобные вознаграждения.



