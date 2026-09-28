Путин придумал новый сценарий победы: раскрыт крайне опасный замысел диктатора в Украине



















Российский диктатор Владимир Путин изменил свое видение того, как должна завершиться война против Украины. По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, Кремль больше не рассчитывает на полный обрушение украинской обороны на фронте, а все больше ставит на истощение украинского тыла.

Фото: из открытых источников

По словам Дикого, сначала Москва ожидала быстрого захвата Киева, а позже сделала ставку на медленное продвижение российской армии и истощение ВСУ. Однако этот сценарий не сработал.

"Если его первое видение победы выглядело как реально победный марш и Киев за три дня, то потом оно изменилось. Очень долго его видение победы выглядело как победа в войне на истощение, из-за реального истощения украинской армии на фронте. Но его картина изменилась. Даже ему, кажется, уже дошло, что так не будет", — заявил Дикий.

Теперь Кремль, как считает ветеран АТО, делает ставку на другой сценарий – масштабное разрушение тыла Украины с помощью дронов и ракет.

"Теперь его картинка выглядит как полностью разрушенная реактивными дронами и баллистикой тыловая Украина. Неработающие заправки, магазины, больницы, очереди на выезд на запад. И в какой-то момент те, кто уехать не могут, не выдерживают этот прессинг, не выдерживают двадцать часов в сутки тревог", — объяснил Дикий.

По его мнению, параллельно Москва рассчитывает на ослабление внешней поддержки Украины. Поэтому важной частью нового сценария Путина он называет политические процессы в Европе.

Его нынешняя картинка победы состоит из двух элементов. Первый — это тыловая Украина, буквально снесенная волнами реактивных дронов, и гражданское население само становится слабым звеном. А вторая часть этой картинки — это Европа, где массово на выборах побеждают друзья России и прекращают финансовую поддержку Украины", — отметил ветеран АТО.

Портал "Комментарии" уже писал, что генерал поставил жесткий ультиматум властям на фоне смертельных атак по Киеву.