Путин придумал худший план для уничтожения Киева: раскрыта страшная правда о замысле диктатора



















Российские атаки по украинским городам остаются одной из главных составляющих воздушной кампании РФ. В то же время, Москва наращивает возможности для ударов на большее расстояние. Reuters сообщало, что российские атаки по Украине в последние месяцы стали более масштабными, в частности из-за более активного использования баллистических ракет. Журналист Виталий Портников считает , что усиление атак по Киеву не обязательно связано исключительно с символическим значением столицы.

Фото: из открытых источников

"Это не вопрос символа, это вопрос появления возможностей. Если была бы возможность запускать их дальше, она есть, как вы видите, на запад, то они будут и по мероприятию то же делать", — считает эксперт.

По словам журналиста, война постепенно превращается в борьбу за истощение ресурсов, в которой каждая сторона стремится получить возможность наносить удары по важным объектам противника.

"Когда ты воюешь со страной, идет война на истощение ресурсов противника, ты всегда радуешься, что ты можешь доставать дальше, что противнику негде спрятаться, что ты его найдешь и уничтожишь где угодно", — утверждает он.

В то же время Портников обращает внимание на последствия такой стратегии для гражданского населения. Российские удары уже долгое время направлены на энергетическую и другую критическую инфраструктуру Украины. Параллельно Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Reuters сообщало, что после украинских атак работа Московского НПЗ была остановлена, а Россия столкнулась с проблемами на топливном рынке.

Портников отмечает, что логику этой войны следует рассматривать именно из-за борьбы ресурсов.

"Мы пытаемся долетать, как вы знаете, до Уренгоя, чтобы уничтожить возможности российской нефтедобычи, чтобы лишить их возможности экономического развития на десятилетие... И мы радуемся, когда мы попадаем по нефтеперерабатывающим заводам, когда уничтожается российская промышленность", — отметил публицист.



Портал "Комментарии" уже писал, что перспектива прямой встречи президентов Украины и России остается одной из ключевых тем международных переговоров. В то же время Москва не демонстрирует готовности к встрече на условиях, которые предполагали бы равноправный диалог Киева и Кремля.