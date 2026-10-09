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Путин прекратит уничтожать Украину только после этой уступки США: озвучено-шокирующее требование

Россия публично отрицает целесообразность энергетического перемирия, но, по данным СМИ, неофициально готова рассматривать эту инициативу

9 октября 2026, 14:50
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Клименко Елена

Россия пытается добиться от Соединенных Штатов ослабления санкций в рамках переговоров о возможном энергетическом перемирии с Украиной. В то же время Москва стремится увязать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре с перемирием в Черном море. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на американских и украинских чиновников, осведомленных о ходе переговоров.  

Путин прекратит уничтожать Украину только после этой уступки США: озвучено-шокирующее требование

Фото: из открытых источников

Российские требования выдвигаются на фоне ужесточения атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства Украины, Кремль пытается нанести как можно больший ущерб, чтобы получить дополнительные рычаги влияния перед возможными переговорами.

Последствия обстрелов уже ощущают украинцы. Киев сталкивается с регулярными отключениями электроэнергии, а российская атака 8 октября повлекла за собой масштабные перебои с электроснабжением в столице, где проживает более трех миллионов человек.

Публично Москва не демонстрирует готовность к энергетическому перемирию. 8 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит смысла в переговорах о прекращении огня в отдельной сфере. Он утверждал, что Киев предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в энергетическом секторе, который назвал "ахиллесовой пяткой" Украины.  

В то же время за закрытыми дверями российские представители, по информации издания, давали понять, что готовы рассмотреть эту инициативу. Однако Москва связывает возможную договоренность с дополнительными условиями, среди которых ослабление санкций.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты, чтобы обсудить активизацию дипломатических усилий и возможные шаги к завершению войны с Россией. Однако ждать скорого прорыва пока не стоит. Политолог Игорь Рейтерович сомневается, что у администрации президента США Дональда Трампа пока есть четкая стратегия, которая позволит достичь реального прогресса в переговорах.



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Источник: https://kyivindependent.com/putin-puts-a-price-on-trumps-ukraine-energy-truce/?action=signup&success=true/
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