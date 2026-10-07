Путин поставил особо опасную цель атак в Украине: военный забил тревогу из-за катастрофы

В октябре российские оккупанты могут сделать энергетическую инфраструктуру Украины одной из главных целей своих атак. Причиной этого является начало отопительного сезона, когда стабильная работа энергосистемы приобретает особое значение. Об этом в комментарии УНИАН заявил военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко.

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Он также объяснил логику комбинированных российских ударов, отметив, что одновременное появление на радарах большого количества разных целей значительно усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

"Когда на радаре куча разных целей с разной скоростью, это гораздо более жесткая ситуация, чем когда, например, одна скоростная или одна медленная цель", — пояснил Луценко.

По словам военного, несмотря на то, что во время атак россияне могут одновременно избивать по разным регионам и городам, общим элементом этих ударов остается их влияние на критическую инфраструктуру. Особое внимание Москва, по его мнению, может уделять именно энергетике.

"В октябре это должно быть приоритетом для россиян — начало отопительного сезона", — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что удары по тыловым объектам могут преследовать не только военные, но и политические цели. Луценко считает, что предыдущие атаки могли продемонстрировать российскому руководству эффект от подобной тактики, способной подтолкнуть Кремль продолжать давление.

Отдельно эксперт объяснил роль российской стратегической авиации. По его словам, самолеты Ту-95 и Ту-160 являются платформами для запуска некоторых типов ракет, которые использует РФ.

"Хорошо, что она так сложна и имеет ограниченный ресурс, практически невосстанавливаемый", — отметил Луценко.

Портал " Комментарии" уже писал , что Россия продолжит массированные удары по Украине, поскольку не демонстрирует серьезных успехов на поле боя и пытается компенсировать это террором по украинскому тылу. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным воздействиям Дмитрий Жмайло считает, что Москва одновременно использует военные атаки и информационно-психологическое давление.