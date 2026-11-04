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Путин послал Украине жесткий сигнал еще до начала переговоров: эксперт ошарашил заявлением

По оценке эксперта, само участие такого представителя еще не означает, что Кремль готов переходить к принятию конкретных решений

4 ноября 2026, 10:05
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Клименко Елена








Предстоящие переговоры Украины, США и России в Абу-Даби могут показать, как Москва действительно заинтересована в поиске путей завершения войны. Одним из важных сигналов станет состав российской делегации, которую должен возглавить помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

Путин послал Украине жесткий сигнал еще до начала переговоров: эксперт ошарашил заявлением

Фото: из открытых источников

Политолог Игорь Рейтерович отметил , что американская сторона, по имеющейся информации, хотела бы видеть за столом переговоров представителей России более высокого должностного уровня. По его мнению, участие чиновников с реальными полномочиями могло бы свидетельствовать о более серьезном отношении Кремля к переговорному процессу.  

"Американцы считают, что изменение состава делегации либо уже в Абу-Даби, либо позже будет свидетельствовать о серьезности намерений России действительно садиться за стол переговоров", — отметил эксперт.

Он напомнил, что российскую группу снова должен возглавить Мединский, ранее представлявший Москву на переговорах с Украиной. Рейтерович критически оценивает его роль и считает, что присутствие такого представителя не обязательно свидетельствует о готовности Кремля принимать конкретные решения.  

По словам политолога, важно не только то, кто возглавит делегацию, но и то, будут ли у ее участников достаточный политический статус для договоренностей. Если Москва ограничится представителями без реального влияния на принятие решений, это может подвергнуть сомнению результативность встречи.  

Переговоры при посредничестве США запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Среди обсуждаемых тем — договоры безопасности, деэскалация и гуманитарные вопросы.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что утром среды, 4 ноября, российские войска снова атаковали Киев беспилотником. В столице прогремели взрывы, а в одном из районов зафиксировали падение обломков. Информацию о возможных разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняют.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d6ozRZAXcKM
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