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Путин пошел на самый страшный замысел для Киева: военный ошеломил единственным возможным выходом

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что РФ пытается нанести максимальный ущерб Киеву и энергетической системе Украины еще до начала холодов

1 октября 2026, 10:05
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Клименко Елена








Россия может усиливать удары по Киеву и Киевской области не только для нанесения непосредственных разрушений, но и создания проблем с энергоснабжением, логистикой и прохождением отопительного сезона. Об этом заявил военный эксперт, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко.

Путин пошел на самый страшный замысел для Киева: военный ошеломил единственным возможным выходом

Фото: из открытых источников

По его словам, РФ продолжает использовать реактивные беспилотники, одновременно сохраняя часть баллистических ракет. Эксперт считает, что Москва не обязательно планирует ждать наступления холодов, а уже сейчас пытается создать сложные условия для жизни в столице.

"Они сейчас делают все возможное для того, чтобы до зимы превращать Киев в руину. Это цель, которую ставит Россия", — заявил Мусиенко.

По его мнению, российские атаки могут быть направлены на усложнение нормального функционирования города. Речь идет, в частности, о проблемах с электроэнергией, водо- и теплоснабжением, а также логистикой.

"Создать дефицит определенных продуктов, создать препятствия в логистике, ну и, конечно, в энергообеспечении, воде и теплоснабжении, особенно при вхождении в отопительный сезон", — пояснил эксперт.

Отдельно Мусиенко обратил внимание на западные области. По его оценке, российские удары могут быть связаны с попытками повредить энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую передачу электроэнергии между регионами.  

Эксперт считает, что Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону, в частности, истребительную авиацию, зенитные комплексы, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

Портал "Комментарии" уже писал, что проблемы с подготовкой Украины к отопительному сезону не стали неожиданностью, поскольку о них говорили еще весной. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, обратив внимание на ответственность украинских чиновников.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kdmakQjMLss
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