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Путин получит желаемое без давления: раскрыта опасная стратегия сделки Трампа

Аналитик Евгений Костогризов считает противоречивой стратегию, при которой США одновременно получают новые санкционные рычаги и рассматривают экономические договоренности с Россией еще до завершения войны

18 сентября 2026, 15:20
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Клименко Елена

Администрация президента США Дональда Трампа пытается объединить экономические стимулы для России с угрозой жестких санкций, однако эффективность такой стратегии остается под вопросом. Об этом заявил аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов.

Путин получит желаемое без давления: раскрыта опасная стратегия сделки Трампа

Фото: из открытых источников

По его словам, принятый Конгрессом санкционный закон можно рассматривать как потенциальный "кнут". Документ дает президенту США дополнительные возможности для давления на государства, продолжающие покупать российские энергоносители. В то же время применение этих инструментов будет в значительной степени зависеть от решений самого Трампа.  

"Президент США получает эти полномочия для того, чтобы, если он захочет, если будет считать нужным, ввести очень серьезные ограничения и давить на Российскую Федерацию уже даже не напрямую, а через государства, обеспечивающие ее экономику", — пояснил Костогризов.

Параллельно Вашингтон, по данным американских СМИ, рассматривает возможность экономических договоренностей с Москвой еще до окончания войны. Предполагается, что перспектива сотрудничества с США может провоцировать часть русской элиты поддержать прекращение боевых действий.

Однако Костогрызов видит в такой логике принципиальное противоречие.  

"Если Россия и так получает то, что хочет без завершения боевых действий, то как это вообще может быть элементом давления?" – отметил аналитик.

По его мнению, попытки Вашингтона посредством экономических предложений дистанцировать Россию от Китая также пока не принесли желаемого результата.

"Они пытались это сделать достаточно долго. У них это не получается, поскольку Российская Федерация не заинтересована добровольно возвращаться в какое-нибудь западное русло и противостоять или хотя бы не помогать Китайской Народной Республике", — подчеркнул Костогрызов.

Портал "Комментарии" уже писал , что громкие заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо о нежелании участвовать в защите союзников в случае применения статьи 5 НАТО могут быть связаны, прежде всего, с внутренней политикой и предстоящими парламентскими выборами.



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