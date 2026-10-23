logo

BTC/USD

81696

ETH/USD

2404.68

USD/UAH

45.05

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин поднимет белое знамя: журналист ошеломил единственным условием окончания войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин поднимет белое знамя: журналист ошеломил единственным условием окончания войны

Журналист объяснил, почему сроки завершения войны зависят от ресурсов России, а сами переговоры не гарантируют прекращения боевых действий.

23 октября 2026, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Сроки завершения войны России против Украины зависят прежде всего от того, будет ли Москва достаточно ресурсов для продолжения боевых действий. Сами переговоры или заявления о возможных договоренностях не гарантируют скорый мир. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Путин поднимет белое знамя: журналист ошеломил единственным условием окончания войны

Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас сложно оценить реальное состояние российской экономики и то, насколько долго Кремль сможет поддерживать военные расходы. Если ресурсов для продолжения агрессии станет недостаточно, ситуация может измениться гораздо быстрее прогнозируемых. Если Россия сохранит возможность воевать, она, по мнению обозревателя, будет продолжать боевые действия.

"Если у России не будет сил продолжать войну, эта война закончится и в этом году. Мы с вами не знаем реального состояния российской экономики, а Путин знает. Поэтому это может быть и 2027-й год, и 2030-й. Если у России будут силы, она будет продолжать воевать. Если не будет сил, она не будет продолжать."

Журналист также обратил внимание на попытки убедить украинское общество, что именно Киев не заинтересован в мирных переговорах. Он считает такой подход ошибочным, ведь именно Россия начала полномасштабную агрессию и может прекратить ее, если примет соответствующее решение.

"Мы не являемся субъектом желания проводить переговоры. Единственным субъектом такого желания являются россияне. Обращаться нужно к ним, а не к нам. Если Путин скажет: "Я заканчиваю войну сегодня", неужели Зеленский ответит: "Нет, мы продолжаем воевать"?", — отметил Портников.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп хотел бы видеть войну России против Украины исключительно как конфликт, в котором Киев защищается, но не наносит ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F7obBxIw3oM
Теги:

Новости

Все новости