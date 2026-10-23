Путин поднимет белое знамя: журналист ошеломил единственным условием окончания войны



















Сроки завершения войны России против Украины зависят прежде всего от того, будет ли Москва достаточно ресурсов для продолжения боевых действий. Сами переговоры или заявления о возможных договоренностях не гарантируют скорый мир. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

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По его словам, сейчас сложно оценить реальное состояние российской экономики и то, насколько долго Кремль сможет поддерживать военные расходы. Если ресурсов для продолжения агрессии станет недостаточно, ситуация может измениться гораздо быстрее прогнозируемых. Если Россия сохранит возможность воевать, она, по мнению обозревателя, будет продолжать боевые действия.

"Если у России не будет сил продолжать войну, эта война закончится и в этом году. Мы с вами не знаем реального состояния российской экономики, а Путин знает. Поэтому это может быть и 2027-й год, и 2030-й. Если у России будут силы, она будет продолжать воевать. Если не будет сил, она не будет продолжать."

Журналист также обратил внимание на попытки убедить украинское общество, что именно Киев не заинтересован в мирных переговорах. Он считает такой подход ошибочным, ведь именно Россия начала полномасштабную агрессию и может прекратить ее, если примет соответствующее решение.

"Мы не являемся субъектом желания проводить переговоры. Единственным субъектом такого желания являются россияне. Обращаться нужно к ним, а не к нам. Если Путин скажет: "Я заканчиваю войну сегодня", неужели Зеленский ответит: "Нет, мы продолжаем воевать"?", — отметил Портников.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп хотел бы видеть войну России против Украины исключительно как конфликт, в котором Киев защищается, но не наносит ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.