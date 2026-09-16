Путин панически боится останавливать войну в Украине: названа потрясающая причина страха диктатора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин может бояться прекращения войны, поскольку завершение боевых действий без результата, который в Кремле можно было бы представить в качестве победы, способно создать для российского руководства внутренние риски. Об этом Зеленский сказал в интервью CBC News.

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По словам президента, российские власти оказались в ситуации, когда прекращение войны необходимо будет объяснять военным и обществу. Зеленский считает, что Кремль не получил результатов, на которые рассчитывал, начиная полномасштабное вторжение.

"Они действительно думают, что если они остановятся прямо сейчас, это не будет победой. Это будет совершенно противоположное", — заявил Зеленский.

По мнению президента, одним из факторов, который может влиять на решение Путина продолжать войну, есть опасения по поводу реакции большого количества российских военных после их возвращения с фронта.

"Если он останется на этой позиции, он боится, что солдаты вернутся, будут взбешены и выступят против него", — отметил глава государства.

Таким образом, Зеленский связывает нежелание Кремля останавливать боевые действия не только с внешнеполитическими целями Москвы, но и с возможными внутренними последствиями для российских властей. Речь идет об оценке украинского президента; независимо подтвердить мотивы Путина невозможно.

Ранее Зеленский также отмечал, что после масштабных человеческих потерь формула завершения войны, которая могла бы восприниматься как одинаково выгодная обеим сторонам, фактически невозможна. По его мнению, ключевым результатом должно стать прекращение боевых действий и сохранение жизней.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что заявление президента Владимира Зеленского о невозможности формулы win-win в войне с Россией может свидетельствовать о более четкой формулировке Киевом того, каким должен быть приемлемый результат завершения боевых действий. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя последние слова главы государства.