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Путин отдал приказ уничтожить два украинских областных центра: генерал раскрыл худший сценарий

Генерал-майор Сергей Кривонос оценил возможные планы России по Запорожье и Харькову и объяснил, почему оборона зависит от обеспечения армии

21 октября 2026, 13:55
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Клименко Елена








Российская армия может попытаться приблизиться к большим украинским городам, чтобы усилить давление на них и получить возможность систематически наносить удары. О таком сценарии рассказал генерал-майор Сергей Кривонос, оценивая вероятные планы противника на фронте.

Путин отдал приказ уничтожить два украинских областных центра: генерал раскрыл худший сценарий

Фото: из открытых источников

По словам военного, цель россиян может заключаться не обязательно в захвате Запорожья или Харькова. Вместо этого оккупанты могут стремиться подойти на расстояние, которое позволит регулярно обстреливать города и создавать дополнительные угрозы для их жителей.

"Они не будут захватывать тот же Запорожье или захватывать тот же Харьков. Ресурсов у них будет мало", — отметил Кривонос.

В то же время, генерал-майор отметил, что российское командование может рассматривать возможность приближения к этим городам, чтобы усилить обстрелы. В разговоре он также упомянул ситуацию в Запорожском направлении, в частности районы Каменского и Гуляйполя, а также боевые действия на Харьковском направлении.

Кривонос подчеркнул, что для противодействия таким планам Украине необходимо не только удерживать позиции на передовой, но и обеспечивать армию всем необходимым. Важными факторами он назвал наличие личного состава, вооружения и боеприпасов, а также эффективной работы государственных структур.  

"Ситуация на фронте она полностью зависит от ситуации в тылу, каким образом тыл обеспечивает потребности армии в людях, в оружии, в боеприпасах", — подчеркнул генерал-майор.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может согласиться на ограниченные или чисто формальные уступки, чтобы продемонстрировать готовность к договоренностям с президентом США Дональдом Трампом накануне американских выборов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kRfrjmlX954
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