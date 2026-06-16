Путин отдал приказ совершить беспрецедентную провокацию против корабля НАТО: шокирующие детали

Российский фрегат "Адмирал Григорьевич" открыл предупредительные выстрелы в направлении частной британской яхты, которая по предварительным данным приблизилась к военному кораблю во время его прохождения через Ла-Манш. Инцидент произошел во вторник около 11.40 в морской зоне между островом Уайт и побережьем Нормандии. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

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По информации экипажа яхты, огонь был открыт с дистанции около 450 метров. Событие произошло в открытых водах, примерно в 37 километрах от острова Уайт. В результате инцидента пострадавших нет, однако компетентные службы уже приступили к проверке обстоятельств.

Представитель Министерства обороны Великобритании подтвердил, что ситуация находится на этапе расследования.

"Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше", — отметил он.

Российский фрегат проходил пролив под контролем британского патрульного корабля HMS Mersey. После получения информации о выстрелах в район происшествия был направлен дополнительный катер с корабля HMS Tyne для проверки состояния экипажа яхты и уточнения деталей инцидента.

Аналитики отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о дальнейшем обострении напряжения между Лондоном и Москвой в морской акватории. На фоне этого также упоминаются недавние действия британских сил безопасности, проведшие операцию на российском танкере "Смиртос", связанном с так называемым "теневым флотом" РФ.

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