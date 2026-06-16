logo

BTC/USD

65894

ETH/USD

1783.55

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин отдал приказ совершить беспрецедентную провокацию против корабля НАТО: шокирующие детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин отдал приказ совершить беспрецедентную провокацию против корабля НАТО: шокирующие детали

Российский фрегат "Адмирал Григорьевич" произвел предупредительные выстрелы в сторону британской яхты

16 июня 2026, 19:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российский фрегат "Адмирал Григорьевич" открыл предупредительные выстрелы в направлении частной британской яхты, которая по предварительным данным приблизилась к военному кораблю во время его прохождения через Ла-Манш. Инцидент произошел во вторник около 11.40 в морской зоне между островом Уайт и побережьем Нормандии. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

Путин отдал приказ совершить беспрецедентную провокацию против корабля НАТО: шокирующие детали

Фото: из открытых источников

По информации экипажа яхты, огонь был открыт с дистанции около 450 метров. Событие произошло в открытых водах, примерно в 37 километрах от острова Уайт. В результате инцидента пострадавших нет, однако компетентные службы уже приступили к проверке обстоятельств.

Представитель Министерства обороны Великобритании подтвердил, что ситуация находится на этапе расследования.

"Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше", — отметил он.

Российский фрегат проходил пролив под контролем британского патрульного корабля HMS Mersey. После получения информации о выстрелах в район происшествия был направлен дополнительный катер с корабля HMS Tyne для проверки состояния экипажа яхты и уточнения деталей инцидента.

Аналитики отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о дальнейшем обострении напряжения между Лондоном и Москвой в морской акватории. На фоне этого также упоминаются недавние действия британских сил безопасности, проведшие операцию на российском танкере "Смиртос", связанном с так называемым "теневым флотом" РФ.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о личных переживаниях, связанных с нехваткой времени для семьи, и признался, что больше всего жалеет именно из-за недостаточной возможности общаться со своими детьми. Об этом говорится в интервью, которое было записано на саммите G7, сообщает Clash Report.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости