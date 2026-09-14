Путин отдал приказ осуществить рекордную атаку по Украине: эти области находятся в зоне наибольшей угрозы

Мониторинговые каналы сообщают о признаках возможной подготовки России к новому комбинированному удару по Украине в ближайшие дни. По их данным, под потенциальной угрозой могут оказаться Киев, Львов, Ивано-Франковск и другие города.

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В частности, канал "Мониторинг UA" 14 сентября заявил о подвозе крылатых ракет Х-101 на российский аэродром "Украинка", которые могут использовать стратегические бомбардировщики. Также мониторы сообщили о перемещении баллистических ракет "Искандер-М" в Брянской и Курской областях РФ и KN-23 – в Воронежской области.

Позже мониторинговый ресурс заявил о перебазировании стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на "Оленью". Отдельно сообщается о доставке значительного количества ударных беспилотников типа Shahed на ряд российских и оккупированных аэродромов, среди которых называются Орел, Халино, Шаталово, Навля, Миллерово, а также оккупированные Донецк и Гвардейское.

На фоне сообщений Россия продолжает интенсивные воздушные атаки. По данным Воздушных сил, с вечера 13 сентября противник запустил по Украине 108 беспилотников разных типов, в том числе реактивные Shahed. На утро 14 сентября силы ПВО сбили или подавили 85 целей, при этом были зафиксированы попадания на семи локациях. Накануне, 13 сентября, Воздушные силы сообщали еще о 323 ударных БпЛА в течение дня, из которых 310 были обезврежены.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что информация о возможном назначении народного депутата Даниила Гетманцева генеральным прокурором вместо Руслана Кравченко не подтвердилась. Сначала "Украинская правда" со ссылкой на источник, близкий к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, сообщила, что кандидатуру Гетманцева якобы обсуждают как один из вариантов кадровой замены.