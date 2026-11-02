Путин окончательно не выдержит этой зависимости: эксперт удивил сценарием мгновенного прекращения войны в Украине



















Политолог Виктор Бобиренко считает , что Китай оказывает значительное влияние на ход российско-украинской войны благодаря экономической зависимости Москвы от Пекина. По его мнению именно китайский лидер Си Цзиньпин может создать для Владимира Путина условия, при которых продолжать боевые действия станет сложнее.

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По словам эксперта, Россия в значительной степени зависит от китайских поставок компонентов, необходимых для производства беспилотников, автомобильной продукции и других товаров. Поэтому позиция Пекина может иметь для Кремля практическое значение.

"Си Цзиньпин оказывает определяющее влияние на российскую экономику и на российско-украинскую войну, потому что Китай поставляет для их дронов всякие камеры, всякие чипы, джипы, это такое все. Весь авторынок заполнен, вся резина китайская", – объяснил Бобиренко.

Политолог подчеркнул, что Путин не может полностью игнорировать интересы китайского руководства даже если публично демонстрирует самостоятельность в международной политике.

"Это столь большая зависимость, что игнорировать Си Цзиньпина Путин не может. Как бы он ни хвалился и ни говорил, что он третий за столом, он не третий за столом", — заявил эксперт.

По мнению Бобиренко, именно поэтому Украине и европейским партнерам следует активнее работать с Китаем по дипломатическим каналам. В то же время, он отметил, что Пекин имеет собственные экономические интересы, которые могут влиять на его позицию относительно войны.

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