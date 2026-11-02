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Путин окончательно не выдержит этой зависимости: эксперт удивил сценарием мгновенного прекращения войны в Украине

Политолог считает, что зависимость российской экономики от китайских поставок дает Пекину возможность влиять на решение Кремля по продолжению войны

2 ноября 2026, 13:40
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Клименко Елена








Политолог Виктор Бобиренко считает , что Китай оказывает значительное влияние на ход российско-украинской войны благодаря экономической зависимости Москвы от Пекина. По его мнению именно китайский лидер Си Цзиньпин может создать для Владимира Путина условия, при которых продолжать боевые действия станет сложнее.

Путин окончательно не выдержит этой зависимости: эксперт удивил сценарием мгновенного прекращения войны в Украине

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Россия в значительной степени зависит от китайских поставок компонентов, необходимых для производства беспилотников, автомобильной продукции и других товаров. Поэтому позиция Пекина может иметь для Кремля практическое значение.

"Си Цзиньпин оказывает определяющее влияние на российскую экономику и на российско-украинскую войну, потому что Китай поставляет для их дронов всякие камеры, всякие чипы, джипы, это такое все. Весь авторынок заполнен, вся резина китайская", – объяснил Бобиренко.

Политолог подчеркнул, что Путин не может полностью игнорировать интересы китайского руководства даже если публично демонстрирует самостоятельность в международной политике.  

"Это столь большая зависимость, что игнорировать Си Цзиньпина Путин не может. Как бы он ни хвалился и ни говорил, что он третий за столом, он не третий за столом", — заявил эксперт.

По мнению Бобиренко, именно поэтому Украине и европейским партнерам следует активнее работать с Китаем по дипломатическим каналам. В то же время, он отметил, что Пекин имеет собственные экономические интересы, которые могут влиять на его позицию относительно войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что политтехнолог Олег Постернак заявил, что в украинской политической среде продолжают рассматривать разные варианты возможной смены власти без проведения президентских выборов. Один из таких сценариев предусматривает кадровые перестановки в Верховной Раде, после которых полномочия главы государства могут перейти к другому политику.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zODf8ZlWWyM
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