"Путин очень хочет уничтожить Украину до декабря": раскрыта жесткая правда о новом сценарии войны

В преддверии зимы Россия может активизировать военное и информационное давление на Украину, пытаясь добиться уступок до конца года. В частности, Кремль может использовать угрозу ударов по энергетической инфраструктуре и тревожные прогнозы по зимнему периоду, чтобы усилить страх и неуверенность среди украинцев. Такую оценку высказал военный эксперт Роман Свитан.

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По его мнению, российское руководство стремится вынудить Украину отказаться от сопротивления еще до конца года. Именно поэтому ближайшие месяцы могут стать периодом усиленного давления на украинское общество, в частности из-за опасений стабильного электроснабжения и последствий возможных атак.

"Путину очень нужно, чтобы мы сдались до декабря", — заявил Свитан.

Эксперт считает, что Москва может рассчитывать на ухудшение настроений в украинском обществе из-за зимних затруднений, надеясь таким образом подтолкнуть Киев к уступкам.

В то же время, Свитан предполагает, что если Украина не согласится на капитуляционные условия и пройдет зимний период без уступок Кремлю, положение России может осложниться уже весной. Одним из факторов он называет возможные экономические проблемы РФ и сокращение ресурсов для ведения войны.

"Если мы перейдем на следующий год без капитуляционных идей, то уже весной для Путина ситуация может стать гораздо сложнее", — подчеркнул военный эксперт.

Отдельно Свитан обратил внимание на информационную составляющую российского давления. По его оценке, сообщения о возможных ушибах и сложной зиме могут усиливать тревожность и влиять на общественные настроения. В то же время, это не повод игнорировать реальные угрозы — украинцам важно ориентироваться на официальные предупреждения и готовиться к возможным перебоям с электроснабжением.

Портал "Комментарии" уже писал , что переговоры о прекращении войны России против Украины не приносят ожидаемого прогресса. Политолог Олег Саакян, комментируя заявление государственного секретаря США Марко Рубио о тупике в переговорном процессе, отметил, что Вашингтон фактически признает отсутствие результатов, но не озвучивает всех причин дипломатического тупика.