Сейчас Китай демонстрирует осторожную позицию по поводу войны в Украине: Пекин поддерживает дипломатическое урегулирование, но в то же время не видно признаков готовности оказывать на Москву такое давление, которое заставило бы Кремль изменить свою стратегию. На фоне активизации контактов США и Китая это порождает важный вопрос: готов ли Си Цзинь использовать свое влияние на Путина ради реального прекращения войны, Пекин и дальше будет действовать прежде всего в собственных стратегических интересах? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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Чат-бот ChatGPT считает, что в ближайшее время Китай вряд ли резко сменит осторожную позицию и перейдет к открытому давлению на Кремль. Россия остается для Пекина важным стратегическим партнером, а сама война дает Китаю дополнительные возможности в глобальном противостоянии с США. Поэтому главный интерес Си Цзиньпина не в ослаблении России, а в контроле над ситуацией и недопущении сценариев, которые могут создать риски для китайских экономических и геополитических интересов. В то же время, отношения с Путиным остаются для Пекина важным дипломатическим инструментом в диалоге с Вашингтоном.

В то же время, возможности для влияния на Москву у Китая есть. Если затяжная война начнет наносить Пекину больше экономического или стратегического ущерба, чем приносить преимущества, китайская позиция может ужесточить. Решающими будут не заявления о необходимости мира, а конкретные шаги — давление на Россию по переговорам, ограничение экономической поддержки или использование вопроса войны в договоренностях с США.

Чат-бот Gemini утверждает, что Пекин руководствуется, прежде всего, собственными экономическими и геополитическими интересами, поэтому изменение его осторожной позиции в отношении России возможно только при появлении серьезных стимулов. Одним из них может стать усиление американского давления на китайские компании и банки, работающие с российским энергетическим сектором. Если Вашингтон реально введет жесткие вторичные тарифы против покупателей российской нефти, Китаю придется выбирать между сохранением выгодных отношений с Москвой и риском лишиться доступа к важным западным рынкам. Для китайской экономики такой выбор может стать все более сложным.

Другим фактором может стать опасная эскалация войны, в частности риск прямого столкновения России и НАТО или применения оружия массового поражения. Подобный сценарий противоречил бы интересам Пекина, поскольку создал масштабные угрозы для мировой торговли и экономики. В то же время, Китай может использовать войну как предмет торга с США. Если Вашингтон предложит Пекину выгодные договоренности в сфере торговли или безопасности, Китай может потенциально усилить давление на Москву и попытаться подтолкнуть Кремль к прекращению боевых действий.

Чат-бот Copilot допускает, что Китай пока не готов отказываться от осторожной позиции и переходить к прямому давлению на Россию, хотя предел для изменения подхода постепенно приближается. Пекин, прежде всего, руководствуется собственными стратегическими и экономическими интересами. Москва остается важным партнером Китая, обеспечивая доступ к ресурсам и создавая дополнительное пространство для противостояния с США. Поэтому Пекин не заинтересован в резком ослаблении России и избегает шагов, которые могли бы подвергнуть угрозе двусторонние отношения.

В то же время, затяжная война создает для Китая новые риски. Пекин заинтересован в стабильной международной торговле, безопасной логистике и прогнозируемой экономической ситуации, а дальнейшая эскалация может оказывать негативное влияние на эти сферы. Именно поэтому Китай пытается сохранять роль возможного посредника, одновременно поддерживая контакты с разными сторонами. Если китайское руководство решит, что война уже больше вредит его интересам, чем приносит выгоды, Пекин может усилить влияние на Москву. Однако, скорее всего, это будет происходить через дипломатические каналы, экономические рычаги и непубличные договоренности, а не через открытую конфронтацию с Россией.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что Китай пока не демонстрирует готовности переходить от осторожной дипломатии к прямому давлению на Кремль. Пекин, вероятнее всего, будет продолжать балансировать между отношениями с Россией, собственными экономическими интересами и конкуренцией с США. В то же время такая позиция неизменна: если война начнет создавать для Китая больше рисков, чем стратегических преимуществ, Си Цзинь может использовать свое влияние на Путина значительно активнее.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян заявил, что Россия использует переговорный процесс не столько для поиска завершения войны, сколько для выигрыша времени.