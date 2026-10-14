"Путин не сядет": Трампа предупредили о страшном ударе после нового соглашения с РФ



















Потенциальные экономические уступки России не гарантируют, что Владимир Путин согласится на переговоры по завершению войны против Украины. Напротив, если Москва будет воспринимать такие шаги, как проявление слабости, Кремль может продолжить давление. Такую оценку высказал политический обозреватель Леонид Швец, комментируя сообщение о так называемом дизельном соглашении президента США Дональда Трампа с Россией.

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По словам обозревателя, представители американской администрации, в частности, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, могут рассматривать экономические стимулы как способ поощрить Москву сесть за стол переговоров. Однако, по мнению Швеца, такой расчет не учитывает поведение российского руководства и его нежелание отказываться от давления на Украину.

"Путин не сядет", — так обозреватель коротко очертил свое видение перспектив этой стратегии.

Швец подчеркнул, что Трамп, несмотря на желание добиться завершения войны, выбирает методы, которые, по его оценке, не обеспечивают достаточного давления на Кремль. Москва же получает возможность добиваться выгодных для себя условий, не демонстрируя готовности к реальным уступкам.

Отдельно обозреватель обратил внимание на роль американских переговорщиков. По его словам, Виткофф и Кушнер в значительной степени озвучивают подход самого Трампа, поэтому проблема заключается не только в действиях отдельных представителей администрации, но и в общей логике американской политики в отношении России.

Швец считает, что Украина должна продолжать сотрудничество с западными партнерами и добиваться такого подхода к переговорам, при котором Москва будет испытывать реальные последствия продолжения войны. Только экономические стимулы, по его мнению, не являются гарантией мира.

Портал "Комментарии" уже писал , что попытки президента США Дональда Трампа договориться с Владимиром Путиным о завершении войны против Украины могут не принести результата, если Москва не столкнется с реальным давлением. Такое мнение высказал политический обозреватель Леонид Швец. По его мнению, нынешняя стратегия Вашингтона не заставляет российское руководство отказываться от своих требований и изменять поведение.