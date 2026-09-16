Путин не сможет игнорировать эти карты Украины: в ВСУ сделали громкое заявление о кардинальных изменениях в войне

Украинские Силы обороны все чаще переходят от локальных контратак к наступательным действиям на разных участках фронта, что может свидетельствовать о постепенном изменении ситуации в отдельных направлениях. Об этом в проекте Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо" заявил военный эксперт, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Фото: из открытых источников

По его словам, говорить о полноценном перехвате Украиной стратегической инициативы пока преждевременно. В то же время, характер действий украинских военных уже отличается от того, что наблюдалось ранее.

"Самое главное — сегодня Украина демонстрирует то, что некоторые называют перехватом стратегической инициативы на поле боя. Пока об этом говорить рано, но речь идет именно о наступательных операциях — подчеркиваю, наступательных", — заявил Братчук.

Эксперт отметил, что ранее во многих направлениях речь шла преимущественно о контратакующих действиях Сил обороны. Теперь, по его оценке, украинские подразделения проводят как контрнаступательные, так и наступательные операции – от Сумщины до южных участков фронта.

Братчук связывает такие возможности, в частности с ресурсами, которые Украина получает от партнеров. По его мнению, это позволяет не только сдерживать российские войска, но и в отдельных направлениях заставлять противника реагировать на действия ВСУ.

"Это демонстрация того, что Украина — благодаря ресурсности помощи союзников, и здесь нужно отдать им должное, — может менять ситуацию на фронте", — подчеркнул он.

В то же время, военный эксперт считает, что активность на поле боя может иметь значение и для будущих переговоров. Он назвал наступательные возможности и действия против российских военных объектов потенциальными "козырными картами" Украины.

"Украина может иметь те же козырные карты, которые заставляют и будут заставлять Российскую Федерацию, по крайней мере, к коммуникации по поводу переговоров", — резюмировал Братчук.

Портал "Комментарии" уже писал, что заявления президента США Дональда Трампа о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Украиной и Россией могут быть связаны не только с дипломатией, но и с внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, увязав спешку Белого дома с ростом цен на горючее накануне промежуточных выборов в Конгресс.