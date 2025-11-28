Путин не пойдет на повторное вторжение в Украину только при одном условии: тревожное заявление

Западные союзники Украины активно обсуждают разные сценарии мирного урегулирования конфликта с Россией. В то же время, ни один из предложенных планов — ни американский, ни европейский — не предусматривает размещения иностранных войск на территории Украины. Основное внимание уделяется только гарантиям безопасности, в частности, потенциальному применению пятой статьи НАТО как залога защиты от внешней агрессии со стороны США и союзников, отметил полковник в отставке Джон Мир.

Война в Украине. Фото: УНИАН

По его словам, Украина извлекла важный урок по истории Будапештского меморандума: без юридического закрепления гарантии безопасности могут оказаться формальностью, а не реальной гарантией. Эксперт убежден, что надежным сдерживающим фактором против нового вторжения России могло бы стать непосредственное присутствие войск НАТО на украинской территории. Такой шаг означал бы реальное противостояние оккупантам, что сделало бы невозможным безнаказанное продвижение со стороны Кремля. Если же силы будут находиться только за пределами границ Украины, угроза захвата страны остается значительной.

Именно поэтому украинское руководство кроме международных гарантий безопасности стремится получить дополнительные механизмы защиты. Среди них — создание бесполетной зоны, запрещающей российской авиации и беспилотникам проникать в воздушное пространство Украины. Для реализации Киеву необходимо высокоточное вооружение и современные средства разведки, позволяющие оперативно реагировать на угрозы и отслеживать планы Кремля.

Джон Мир также отметил важность юридического согласования всех мер со странами-партнерами перед подписанием любого мирного договора с Россией. Только так Украина сможет реально закрепить свои гарантии безопасности и свести к минимуму риски повторного вторжения.

Как уже писали "Комментарии", в России стремительно накапливаются внутренние проблемы, вызванные полномасштабной агрессией против Украины. Экономическая ситуация все больше расшатывается, и, по оценкам экспертов, у Кремля может оставаться меньше времени для маневров, прежде чем кризис перерастет в неуправляемый процесс.