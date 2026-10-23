Несмотря на разговоры о завершении войны, российские удары по украинской инфраструктуре продолжаются. Являются ли переговоры шагом к миру или инструментом давления, а также какие объекты Путин хочет разрушить в Украине, несмотря на заявления о мире, оценили три модели искусственного интеллекта.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Gemini считает, что переговоры не означают отказ Кремля от силового давления. По его оценке, среди потенциальных целей – распределительные устройства возле АЭС и подстанции на западной границе, через которые Украина получает электроэнергию из Европы. Их повреждение может нарушить работу энергосистемы.

Также чат-бот называет энергоузлы, водоканалы и теплосети в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. Отдельные риски касаются мостов, железнодорожного сообщения и газовых хранилищ. Gemini предполагает, что Кремль может использовать угрозу перебоев с теплом и водой как способ принудить Украину к уступкам.

Grok отмечает, что сам переговорный процесс не свидетельствует об изменении российских планов. По его оценке, приоритетом остаются удары по энергетической инфраструктуре крупных городов, в частности, Киева, Харькова и Одессы.

Среди потенциальных целей чат-бот называет ТЭЦ, подстанции, системы отопления, водоснабжения и канализации. Цель таких атак – создать для населения условия холода и тьмы и усилить давление на украинские власти. Grok считает, что переговоры могут оставаться инструментом торга, пока стороны не договорятся о реальном прекращении ударов.

DeepSeek также рассматривает переговоры как инструмент давления. Он ссылается на оценку ISW, согласно которой до весны 2027 года Россия вряд ли согласится на серьезные переговоры.

По утверждению DeepSeek, перехваченный план предусматривает 60 целей: ТЭС, ГЭС, подстанции, насосные станции и очистные сооружения, прежде всего, в Киеве, Харькове и Одессе. Также названы Южноукраинская, Ровенская и Хмельницкая АЭС. Чат-бот утверждает, что цель – лишить страну значительной части энергоснабжения и сделать большие города непригодными для жизни.

Все три чата сходятся на том, что сами переговоры не гарантируют прекращения российских ударов, а среди главных рисков остаются энергетика, отопление и водоснабжение крупных городов. Различаются акценты: Gemini добавляет газовую инфраструктуру и логистику, Grok сосредотачивается на городских системах жизнеобеспечения, а DeepSeek приводит утверждение о конкретном плане из 60 целей.

Напомним: портал "Комментарии" писал о роковой ошибке, которую совершил президент и правительство в начале атак на энергетику.